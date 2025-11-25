Европейският парламент (ЕП) отбеляза Международния ден за премахване на насилието срещу жените с призив за засилване на европейските и националните усилия за защита на жертвите и превенция на всички форми на насилие.

Председателят на ЕП Роберта Мецола заяви, че „трябва да се направи повече, за да бъдат защитени жените, които са били подложени на насилие“, и подчерта, че темата остава сред най-важните ангажименти на европейските институции. Тя призова да бъде отдадено дължимото на всички жени, които са страдали от насилие.

Глобалната кампания „Orange the World“, посветена на темата, осветява и през тази година знакови сгради по света в оранжево – от небостъргачи до обществени институции. Мецола публикува по-рано днес снимка на осветената сграда на Европейския парламент като част от тазгодишната инициатива на ООН за повишаване на осведомеността за насилието срещу жени и момичета. В посланието си тя подкрепи кампанията с хаштаговете #OrangeTheWorld и #EndViolenceAgainstWomenAndGirls и заяви, че Европа трябва да запази твърдия си ангажимент към 16-те дни на активизъм срещу насилието.

По повод отбелязването на 25 ноември Европейският парламент проведе и тематичен дебат, посветен на мерките за превенция и борба с насилието срещу жени. Евродепутатите настояха за ускорено прилагане на първия европейски акт срещу насилието спрямо жени, така че нормите да бъдат последователно приложени във всички държави членки. Няколко евродепутати призоваха всички държави членки, които все още не са го направили, да ратифицират Истанбулската конвенция, определена като ключов инструмент за защита на жертвите и за предотвратяване на насилието.

Доклад на ООН: На всеки 10 минути жени били убити през 2024 г. от партньора си или член на семейството

По време на изказванията в пленарната зала евродепутатите цитираха тревожни данни: 30% от жените в ЕС са преживели физическо или сексуално насилие, а една от всеки десет е била унижавана или малтретирана от човек, на когото е имала доверие. Посочено бе и че само през последната седмица единадесет жени в Европейския съюз са били убити от свои партньори.

В хода на дискусията бяха изразени сериозни опасения от увеличаващия се брой случаи на физическо и психологическо насилие, както и от бързо разпространяващите се дигитални форми на тормоз, включително следене чрез мобилни приложения, разпространение на интимни изображения без съгласие, онлайн заплахи и насочване на език на омразата срещу жени. Евродепутатите подчертаха, че тези явления са с трансграничен характер и изискват общ подход на европейско ниво, който да гарантира еднаква защита за жертвите във всяка държава.

Дебатът приключи без приемане на резолюция.

Редактор: Цветина Петрова