Памела Ангелова се нуждае от помощ, за да се пребори с тежко онкологично заболяване
Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака
Памела е на 30 години и майка на момченце на почти три. Преди година и половина, след тежка операция, ѝ е поставена диагноза карцином на дебелото черво. Химиотерапии, болници и поредица от ПЕТ скенери разкриват нови метастази по лимфите. Болката и слабостта се засилват, а състоянието ѝ се влошава. В опит да продължи лечението, Памела търси помощ в Турция, но се нуждае от сумата от 150 000 евро.
Средствата се събират чрез дарение в "Да спасим живота на една млада майка Пами" в платформата "Павел Андреев" ТУК.
