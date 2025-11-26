В една коалиционна конструкция на властта удовлетворяването на всички заинтересовани страни по отношение на бюджета е винаги въпрос на сложни решения. Това каза политологът Стойчо Стойчев в ефира на "Здравей, България".

Политологът Георги Проданов смята, че на този етап управляващите имат спокойствие по отношение на реакцията на обществото относно бюджета. Той обаче смята, че когато хората усетят орязването на доходите, ще бъде късно.

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен. Ще блокираме парламента

Стойчев смята, че ако дефицитът в бюджета расте, това ще доведе до нарастване на публичния дълг. Според него обаче на този етап за България няма нищо притеснително. Политологът е на мнение, че работодателите ще компенсират това, което ще бъде орязано от заплатите на служителите.

Проданов коментира, че през последните повече от 20 години не сме имали неизпълним бюджет. И затова изкушението да се прибегне към увеличаване на дефицита и харчене, което е неикономически обосновано, е сериозно. Според него правителството се поддава на изкушението да гарантира исканията на всички участници в него през „увеличаване на възможните касички, които дава бюджетът”. Той обаче подчерта, че има дисбаланси в държавната план-сметка и затова е и резонен отпорът на опозицията и работодателите.

Стойчев каза, че трябва да се анализира дали има фирми, които напускат България заради икономическите условия.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова