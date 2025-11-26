Според мен няма да се достигне до ниво на диалог, което да доведе до промяна. Работодателите, които протестират, са длъжни да дадат това обществено сражение на фона на плоскостта на диалога. Тоест те се опитват да повдигнат такъв разговор, но няма да получат нищо. Главната причина е отказът на настоящата власт по всякакъв начин да води комуникация, която да чува работодателските организации по начин, който да води до подобряване на бизнес условията и средата. Това заяви в предаването „Твоят ден” по NOVA News преподавателят в СУ "Св. Климент Охридски" доц. Косьо Стойчев, коментирайки дебатите по бюджета на фона на протестите срещу първата финансова рамка на държавата в евро.

По думите му властта „просто има нужда от тези пари”. „Изчислили са си финансов модел и са решили, че именно в годината на влизането на България в еврозоната - ще го реализират. Този модел ще бъде сложен на масата на всяка цена — независимо от политическата и икономическата цена, която страната ще плати”, обясни той.

Доц. Косьо Стойчев: Бюджетът влошава условията за бизнеса, не бори "сивия" сектор, увеличава разходите за труд

И прогнозира, че най-доброто, което може да произлезе от това, е катализирането на обществена енергия. По думите му, ако има предсрочни парламентарни избори през 2026 година - за първи път може да разполагаме с достатъчно натрупана енергия в обществото, която да предизвика резултати, различни от случващите се досега. „Това е най-хубавото нещо, което се случва днес в България. Котелът се загрява и може да изкара хората от черупката на комфорта, в която са се затворили последните години”, подчерта той.

И коментира, че темата за бюджета и парите на държавата през следващата година може да събуди мълчаливото мнозинство. „Тези, които не гласуват, които не участват в политическия живот или го правят чрез субекти, от които очакват да прокарат интересите им, но досега предпочитаха да стоят встрани —ще бъдат принудени да излязат на тепиха”, заяви Стойчев.

"Това, което аз виждам, са неизползваните ресурси в събраните данъци. И когато се говори за повишаване на данъците, трябва да са изпълнени две условия. Първо —те да са събрани честно от всички, така както е разписано в законодателството. Второ — събраните данъци да са изразходвани ефективно по всички направления, за които отново сме се разбрали като общество, което е изпратило парламентаристи", посочи от своя страна финансовият експерт и председател на Асоциацията на счетоводните къщи в България Емил Попов.

Работодатели и синдикати с обща критика към Бюджет 2026: Липса на диалог и уважение към социалните партньори

И допълни: "И чак тогава - ако сме си събрали данъците, похарчили сме ги ефективно, ако има нужда от още по-добри услуги инфраструктура, образование - да седнем да се разберем как пак спраяведливо да дадем всички".

Според него добрите компании, които са гръбнакът на икономиката и я движат - правят планирането и бюджетирането още през септември и най-късно до края на октомври са наясно с това, което ще правят следващата година. "През ноември месец да им кажеш, че променяш данъците, значи да объркаш всичко и да ги стресираш тотално. Разбира се, когато стресираш работодателите и мениджмънта, те моментално стресират и хората, които работят за тях. Защото планове, проекти, бюджети, увеличения на заплатите — всичко започва да се коригира. И в момента, в който стресираш и работниците, те също започват да харчат по-малко. Тоест бизнесът започва да инвестира и да планира по-малко, работниците също — което директно се отразява на брутния продукт", обясни Попов.

По думите му увеличаването на данъци ще засегне големите компании, които ще преразгледат всичките си бюджети, инвестиционни планове и развитие за следващата година — това е сигурно. "Малките, които не плащат данъци, няма да ги засегне особено, защото така или иначе не плащат. Но големият проблем е ниската ефективност на нашата икономика. Тоест въпреки че имаме най-бързо растящи доходи и производителност, по разходи за труд и по производителност сме на дъното", заяви Попов.

Редактор: Станимира Шикова