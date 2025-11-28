Общо 154 работници от една и съща строителна фирма са постъпили в различни болнични заведения в турската столица Анкара със съмнения за хранително натравяне, предаде "Анадолската агенция".

По първоначални оценки на изпратените на място екипи в четвъртък на обяд работниците, които са се намирали на различни обекти в града, са консумирали пилешки дюнери, доставени от фирма за кетъринг, след което много от тях са се обадили на телефон 112 с оплаквания от гадене и повръщане.

Общо 154 души са се обърнали към различни лечебни заведения в Анкара, като част от тях са били откарани с линейки. До момента осем от работниците са изписани, 142 се намират в спешни отделения, а четирима - в интензивно отделение.

Серия от подобни инциденти обхванаха Турция през последните седмици, принуждавайки властите да затегнат контрола върху храните и да предприемат засилени проверки на ресторанти и заведения.

Най-сериозният случай от последните седмици е свързан с 4-членно семейство, което почина при съмнителни обстоятелства в хотел в Истанбул. Първоначално в медиите в страната се разпространи информация, че смъртта на двамата родители и децата им е причинена от вероятно хранително натравяне, а по случая бяха задържани общо 11 души, сред които и собственикът на хотела.

След провеждането на допълнително разследване и аутопсия на телата на починалите, стана ясно, че натравянето е причинено от токсичния газ фосфин и не са открити следи от хранително отравяне в кръвта, стомаха, черния дроб, бъбреците, червата и белия дроб на членовете на семейство.

