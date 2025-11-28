Елтън Джон, вечна икона на поп музиката, продължава да очарова с екстравагантния си стил и легендарните си хитове. Между митичните концерти, прощалните турнета и семейния живот с Дейвид Фърниш и децата им певецът остава незабравим шоумен и гламурен домакин на Лазурния бряг, където притежава вила в Ница.

Елтън Джон е нещо като рок звезда с блясък, която никой така и не успя да детронира. С необичайните си очила, екстравагантните костюми и закачливата усмивка той е написал някои от най-легендарните страници в историята на поп музиката. От 70-те години насам артистът създава култови хитове – Your Song, Rocket Man, Tiny Dancer, Candle in the Wind – както другите ходят по кафенета. Виртуозен пианист, изключителен певец и неуморим шоумен, той е пълнил най-големите зали в света, преди да започне XXL прощално турне, достойно за неговата личност. И дори днес, когато се наслаждава на заслужена пенсия, заобиколен от съпруга си Дейвид Фърниш и децата им, Елтън Джон остава жива легенда: бляскав, щедър, малко ексцентричен и определено незабравим.

Със специален екип „Уотфорд” ще отбележи 50-годишнината от обявяването на Елтън Джон за част от клубната управа (СНИМКА)

Когато иска да си почине, Елтън Джон има само една дестинация: Френската Ривиера. По-точно Ница, на Лазурния бряг. Там, на върха на Мон Борон, звездата притежава Yellow Palace – имот, закупен през 1996 г. за 32 милиона евро, в който той обичаше да се оттегля след края на европейските си турнета.

С яркожълтата си фасада тази вила, построена през 20-те години от дизайнерите Фред Дилгер и Моник Гибсън, е видима само от Променадата на Англичаните и пристанището на Ница. За да се стигне до нея, трябва да се мине по път, който се вие сред „сухи борове и води до голяма метална порта“, както цитира Architectural Digest.

След като преминат портата, посетителите остават впечатлени от ефекта „уау“ на Yellow Palace. На три етажа се разхождат от стая в стая – между елегантни спални, загадъчни кули и партер, където се простира величествен басейн, охраняван от четири гръцки статуи, символизиращи сезоните. Дори трапезарията е магична: осем различни калъфа за столове се съчетават с четиринадесет сервиза порцелан, а каскади от цветя сякаш изникват от балкона като в приказка.

Стените разказват друга история – тази на изкуството. Оригинали на Анди Уорхол съседстват с метална маска, изваяна от Рой Лихтенщайн, а розово покривало за легло отдава почит на бляскавия свят на Версаче. Картина на Джулиан Шнабел бди над трапезната маса, а друга виси над леглото на музиканта. В Yellow Palace естествената светлина се промъква навсякъде, обгръща колоните, гали всеки детайл и кара вилата да блести като съкровище.

Многобройни знаменитости са отсядали във вилата на Елтън Джон в Ница – истинско кътче на спокойствие с изглед към Залива на Ангелите. Сред най-близките му приятели са Лейди Гага, Донатела Версаче, Ед Шийран, Стинг и Били Джоел. Дълго време Джордж Майкъл също беше част от този кръг. Събиранията му напомнят мини церемонии по връчването на „Грами“ – в атмосфера на ексцентричност, хумор и безкрайна лоялност.

През годините във вилата са отсядали Дейвид и Виктория Бекъм, Хю Грант, Лили Алън, както и принц Хари и Меган Маркъл. Легендарен домакин и приказен дом – перфектната формула за VIP почивка

Редактор: Мария Барабашка