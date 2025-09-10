Английският втородивизионен клуб "Уотфорд" ще носи специални фланелки в чест на 50-ата годишнина от деня, в който глобалната поп икона Елтън Джон стана президент на отбора, съобщава агенция Ройтерс. Това ще се случи в предстоящия мач срещу "Блекбърн Роувърс" в събота.

Дизайнът на синята фланелка, която ще бъде носена само веднъж, е вдъхновен от обложката на албума на Елтън Джон - "Diamonds". Емблемата на отбора ще бъде избродирана именно в диамант, а на гърба ще бъдат поставени думите "Колко е прекрасен животът, когато ти си на този свят". Елтън Джон използва фразата в песента си от 1970 година "Your Song".

Live Aid - 40 години от легендарния концерт (ВИДЕО+СНИМКИ)

На фланелката ще бъде бродирана и клубната емблема на "Уотфорд" от 1976, когато Елтън Джон зае поста. Легендата на поп музиката, като почетен президент, бе част от управата в похода от четвърта дивизия до второто място в елита през 1983. През следващата година Уотфорд игра и финал за Купата на ФА.

Преди две седмици втородивизионният тим привлече бившия защитник на "Левски" - Жереми Петрис, който може да запише дебютния си мач именно със синята фланелка. По традиция Уотфорд носи жълто, червено и черно.

Редактор: Цветисиана Костова