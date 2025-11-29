В рубриката на предаването „Пулс“ по NOVA NEWS „Твоите здравни права” началникът на отдел в дирекция „Бюджет и финансови параметри” към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Ваня Гойчева разясни кой може да осигури медицинска помощ, ако сте на почивка в страната.

По думите на експерта, ако ви се наложи да потърсите медицинска помощ по време на почивка, първото, което трябва да направите, е да се свържете с личния си лекар. Той може да ви насочи към друг лекар в съответния град или регион, който да ви издаде направление за специалист при необходимост.

Ако не можете да се свържете с личния си лекар, не се притеснявайте. На сайта на НЗОК ще откриете списък с договорни партньори на касата, включително лични лекари и специалисти, които могат да ви помогнат. Там ще намерите информация за техните контакти, практики и местоположение, за да си запишете час за преглед.

►Какво се случва, ако не съм пациент на конкретния лекар?

Дори ако не сте пациент на конкретния лекар, който сте избрали, той няма право да ви откаже медицинска помощ. Независимо от това колко натоварен е графикът му, той е длъжен да ви прегледа и да издаде необходимото направление, ако се налага.

Ако лекарят ви окаже консултация, ще трябва да заплатите само стандартната потребителска такса, която е 2,90 лв.

Твоите здравни права: На какви безплатни профилактични прегледи и изследвания имаме право

►Уточнение за неосигурените лица

Ако не сте здравно осигурени, ще трябва да платите пълната цена за консултация. Лекарите определят сами таксите за услуги, които не са покрити от здравната каса, и те могат да варират в зависимост от специализацията и региона. В такива случаи е важно да се уверите, че получавате точна информация относно цените преди посещението.

►Действия при хоспитализация

Ако се наложи да бъдете хоспитализирани по време на почивката, процедурата е сходна. Първо, трябва да потърсите помощ от общопрактикуващ лекар, който да прецени състоянието ви и да издаде направление за болнично лечение. Важно е да носите личната си карта, за да удостоверите самоличността си, но синята здравна книжка вече не е необходима при посещение на лекар.

►Посещение при зъболекар

При посещение при дентален лекар в друго населено място, ще трябва да носите синята си здравноосигурителна книжка. След като ви бъдат оказани съответните стоматологични услуги, те ще бъдат вписани в книжката като част от процедурите, покрити от здравната каса.

►Ако удължите престоя си в друг град

Ако решите да останете в друг град за по-дълго време и да продължите да работите там, имате възможност да направите временен избор на личен лекар. Това може да стане за период от 1 до 5 месеца, по време на който ще можете да получавате медицинска помощ от новия лекар. След като се върнете в родния си град, информацията за вашето здравно осигуряване ще бъде актуализирана автоматично и отново ще можете да се възползвате от услугите на вашия постоянен личен лекар.

НЗОК информира какви са правата на пациенти с хронични заболявания

В края на разговора Ваня Гойчева припомни, че в случай на нарушения на здравноосигурителните ви права имате право да подадете жалба в районната здравноосигурителна каса. При подадената жалба е важно да прикрепите и съответната финансова документация, издадена от лекаря, за да може жалбата да бъде разгледана правилно.