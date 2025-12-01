Продължава издирването на 25-годишния Станко Милков Скечелиев от Казанлък, който е в неизвестност от вечерта на 25 ноември. Младият мъж напуснал дома си след 22:00 ч. и оттогава следите му се губят.

Издирват 25-годишния Станко Скечелиев от Казанлък (СНИМКИ)

Смята се, че той е излязъл през нощта, като е оставил вкъщи личните си вещи и мобилния си телефон, защото се зареждал.

По последни данни мъжът е забелязан в планинското село Енина. В момента родителите му и кметът го издирват в Стара планина.

