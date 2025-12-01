-
Шофиране по джанти: Мъж твърди, че е разбил колата си в огромна дупка на главен път
-
Променят организацията на движение на „Струма“
-
Българската компания „Дронамикс“ влиза в европейския отбранителен проект за „стена от дронове“
-
Промените в паркирането - на пауза?
-
Филип Буков: Боли, когато млад човек каже, че няма бъдеще тук
-
Никола Цолов с впечатляващ дебют в основното състезание от Формула 2 в Катар
По последни данни той е забелязан в село Енина
Продължава издирването на 25-годишния Станко Милков Скечелиев от Казанлък, който е в неизвестност от вечерта на 25 ноември. Младият мъж напуснал дома си след 22:00 ч. и оттогава следите му се губят.
Издирват 25-годишния Станко Скечелиев от Казанлък (СНИМКИ)
Смята се, че той е излязъл през нощта, като е оставил вкъщи личните си вещи и мобилния си телефон, защото се зареждал.
По последни данни мъжът е забелязан в планинското село Енина. В момента родителите му и кметът го издирват в Стара планина.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни