След разразилият се скандал в Бюджетна комисия и последвалият протест пред Народното събрание миналата седмица се откроиха няколко кулминационни момента, които станаха обект на широк обществен интерес. За пореден път някои политически се превърнаха в мемета и станаха „viral”, а Асен Василев възпя своята култова реплика „Кой разпореди това безобразие?” на рок концерт. Самоиронизират ли се политиците и търсен ефект ли е преливането на политика в шоубизнес?

Темата коментират социалният антрополог Харалан Александров и психологът д-р Пламен Димитров.

Според тях политическата култура у нас и по света навлиза в нов етап, в който политиците вече не могат да избягат от очакванията на публиката за забавление и артистичност.

Според Александров „вътрешният и външният свят по особен начин кореспондират“, а оттам следва и друг важен процес — границата между политика и шоубизнес става все по-пропусклива. По думите му обществото вече функционира в среда на непрекъснато развлечение, която очаква от политиците да бъдат и артисти, и комици, и шоумени.

Той подчерта, че подобни изяви — като появата на Асен Василев на сцената в столичен бар — всъщност са силна заявка за близост с хората. „Тази артистична изява е много силен ход, с нея той казва: "Аз мога и да ви пея", заяви Александров, като допълни, че това е механизъм, чрез който политиците комуникират с поколения, израснали в култура, която „иска да бъде забавлявана“.

По неговите наблюдения това поведение отразява и нуждите на младите хора. Те търсят пространство, където да бъдат забелязани, признати и приети. Според Александров младите се заявяват ясно:„Искаме нашият свят да е по-шарен, по-игрив, искаме да бъдем забелязани и обичани”. Подобни артистични политически прояви са отговор на тази потребност.

Психологът д-р Пламен Димитров подкрепи тезата за сливането между политика и забавление. „Политиката е един особен шоу бизнес“, заяви той, подчертавайки, че публиката — точно като зрители на телевизионно шоу — има нужда да извлича ключови фрази, образи и запомнящи се реплики.

По думите му днешната медийна среда прави размиването неизбежно: „Няма преход, когато скролваш, между политическите репортажи и забавлението в реалити шоу“. Това, казва той, води до преливане между политическо поведение и психопатология на обществения живот — „двете често се оглеждат и копират“.

Александров добави, че живеем в исторически момент, в който „влязохме във времето на разгулната култура на късното потребление“, а това неминуемо влияе и върху политическото поведение и очакванията към лидерството.

Друга тема на фокус е и вълната от протестни действия и активното участие на младите в тях. Д-р Димитров защити младите протестиращи. Той подчерта, че България не е уникална с това, че хората развиват свои сценарии за справяне с несигурността, а протестните действия са част от тези механизми. „Протестът е вид защитно поведение“, каза психологът.

Той отхвърли тезата, че младите не разбират политическите и икономическите процеси: „Младите хора са интелигентни. Интелигентните хора ги плаши инфлацията и задлъжнялостта, а не Борисов.“

Експертите са единодушни, че политиците, независимо от партия или поколение, се променят под натиска на публиката. Артистичните изяви вече са част от политическия инструментариум, защото са част от новата социална логика: култура на образа, сцената и представянето.

