Един политик трябва да е като рок звезда - да ходят да му искат автограф, а не да искат да се саморазправят с него. Това не се случва много дълго време тук. А в момента едни ходят сами с градския транспорт - други ги охраняват по няколко души. Това каза в студиото на "Здравей, България" предприемачът Мартин Куванджиев.

Припомняме, че през последните дни в България избухна масово обществено недоволство срещу проекта на държавния бюджет за 2026 година. В столицата — Народно събрание и площада около него — хиляди граждани излязоха на протести: недоволството е провокирано от предвидени в проекта резки увеличения на социалните осигуровки и данъка върху дивидентите.

Организаторите — сред които ПП-ДБ, синдикати и работодателска организация — отправят искания не само за оттегляне на бюджета, но и за реално повишение на заплатите в публичния сектор, по-добри условия на труд и социална сигурност.

Рестарт на Бюджет 2026: Социалните партньори и властта уточняват новите параметри

Реакцията на властта беше бърза: само дни след протестите правителството обяви, че ще оттегли окончателно проекта на Бюджет 2026. Впоследствие обаче бе обяснено, че само процедурата по приемането е замразена, за да бъдат променени определени параметри.

"За мен протестите не са срещу правителството, а срещу Закона за бюджета и съдържанието му. Аз съм потребител и инвеститор в държавата - финансирам я чрез данъците си. План-сметката не отпадна, а е само на ремонт. Най-големият проблем е моментът, в който се прави бюджета - не може в края на годината да се започне подобна процедура, а в началото на октомври. Така бизнесът знае в каква посока да върви. А сега бюджетът чупи всички сметки, направени до момента. Всички ръстове, заложени като осигуровки, не са никак малки. Само моят бизнес ще заплати около 100 000 лева. Протестът е на недоволни хора, не толкова политически активни. Обещават се едни неща и не се спазват", смята Куванджиев.

На свой ред адвокат Пламен Борисов изрази скептицизъм относно смисъла на протестите срещу бюджета. "Аз искам правителството и парламентът да оцелеят, като една от моите причини е Законът за споделеното родителство. Смятам и че бюджетът е лош, калпав и без посока. Направата му е нещо много сложно. Точно сега да се настоява чрез протести да се разклати правителството е в услуга на хибридната война на Русия. Кому е изгодно точно сега да падне кабинета? В ПП-ДБ имам много големи съмнения - те ни докараха президента. Пеевски е опортюнист, той е там, където му е добре. В Русия се коментира, че европейските лидери трябва да бъдат подменени с удобни на страната", коментира Борисов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова