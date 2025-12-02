Стрелбата през изминалия уикенд на семейно събиране в Калифорния, при която загинаха четирима души, беше 17-тото масово убийство в САЩ за тази година. Това е най-ниският брой, регистриран от 2006 г. насам, според данни на Асошиейтед прес и всекидневника "Ю Ес Тудей" в партньорство със Североизточния университет.

Експертите предупреждават, че спадът не означава непременно, че това предвещава по-безопасни дни.

Джеймс Алън Фокс, криминолог в Североизточния университет, казва: „Сър Исак Нютон никога не е изучавал престъпността, но той казва, че „Това, което се издига, трябва да падне“. Настоящият спад в цифрите е по-скоро това, което статистиците наричат „регресия към средната стойност“, което представлява връщане към по-средни нива на престъпност в сравнение с необичайния скок в масовите убийства през 2018 и 2019 г".

Масовите убийства по дефиниция означават инциденти, при които четири или повече души са убити в рамките на 24 часа, без да се включва убиецът.

Четирима души загинаха след атака на детски рожден ден в Калифорния

Фокс, който управлява базата данни, добави, че масовите убийства са намалели с около 24% тази година в сравнение с миналата година, което също е спад с около 20% в сравнение с 2023 г.

Масовите убийства са редки, а това означава, че цифрите са променливи, заяви Джеймс Денсли, професор в щастския университет на Минесота "Метрополитън".

„Тъй като има само няколко десетки масови убийства годишно, една малка промяна може да изглежда като вълна или срив“, а това е просто връщане към по-типични нива, казва Денсли. „Тази година изглежда наистина добре в исторически контекст, но не можем да се преструваме, че това означава, че проблемът е изчезнал завинаги.“

Все пак има някои неща, които може да допринасят за спада, каза Денсли, включително общо намаление на броя на убийствата и насилието, които достигнаха пик по време на пандемията от COVID-19. Подобренията в незабавната реакция на масови стрелби и други инциденти с много жертви също може да играят роля, каза той.

Нито едно от масовите убийства, регистрирани в базата данни досега през 2025 г., не е било в училище, а през 2024 г. е регистрирано само едно масово убийство в училище.

Около 82% от масовите убийства през тази година са свързани с огнестрелно оръжие. От 2006 г. насам 3234 души са загинали в масови убийства, като 81% от тях са станали жертва на стрелба.

Редактор: Емил Йорданов