Подходът на мнозинството към бюджета прилича на този на Мадуро във Венецуела, смята политологът Димитър Аврамов
Ако има утихване на протестите, каквото по-скоро няма да има, властта със сигурност ще се опита да се задържи. Управляващите обясниха, че няма да подадат оставка заради еврото. Ако обаче протестната енергия се задържи и след празниците, и продължи да е в голям мащаб, това ще бъде ясен знак към властта и тя много трудно ще се задържи. Това каза социологът от "Тренд" Евелина Славкова в студиото на "Здравей, България".
Според нея както опозицията, така и властта смятат, че отиването на предсрочни избори е рисковано.
"Всъщност демонстрациите вече вързаха ръцете на управляващите, за тях всяко действие или назначение ще бъде много трудно. Според социологическите проучвания 2/3 от гражданите усещат много силно инфлацията и покачването на цените - 64%. А само 3% казват, че не го усещат. Това е трупане на допълнително социално напрежение и невралгична точка през зимните месеци. Със сигурност ще се търси вариант на дистанциране на Пеевски от властта, за да не се дразнят хората. Това не означава обаче, че "ДПС-Ново начало" няма да я подкрепя. Политиците признаха, че протестът не е бил само за бюджета", отбеляза още Славкова.
Бюджет 2026 е оттеглен с решение на Народното събрание
От своя страна политологът Димитър Аврамов смята, че кредитът на доверие към политическото мнозинство е вече изчерпан.
"Талантът на управляващите да правят безумни неща докара голям протест, който ще стане още по-мащабен. Подходът на мнозинството към бюджета прилича на този на Мадуро във Венецуела - да дадем повече пари сигурността и полицаите. Следва икономическа нестабилност, която би довела България до гръцкия сценарий. Очевидно търпението на гражданите е високо, но доверието към властта е изчерпано. Затова хората са на улиците. Ако 22-годишен човек е разбрал, че икономическата ситуация е лоша и се е поинтересувал от това, по-добре да се вслушаш", коментира Аврамов.
По думите му хората са ядосани на битово ниво. "Не си личи лидерите на управляващата коалиция да са разбрали какво им се е случило. Злоупотребата с власт означава да отнемеш на обществото правото да решава. Протестът е отвъд неприязънта срещу конкретни политически личности", смята политологът.
Целия разговор гледайте във видеото.
