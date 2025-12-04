Трима полицаи от американския град Омаха, в щата Небраска, бяха ранени в престрелка с преследван заподозрян на бензиностанция, предаде "Асошиейтед прес". Самият нападател, подозиран в прострелването на мъж, беше убит, допълва агенцията.

Заподозреният, на възраст между 20 и 30 години, преди това е прострелял няколко пъти в гърдите 61-годишен мъж в магазин за хранителни стоки, каза полицейският началник Тод Шмадърър, цитиран от АП.

Полицаите са засекли регистрационния номер на автомобила на стрелеца на камери на местопрестъплението и са го проследили до бензиностанцията. "Беше много опасен ден за гражданите на Омаха", посочи Шмадърър.

Няма опасност за живота на тримата полицаи, но простреляният в магазина мъж е в критично състояние, допълниха от полицията.

Редактор: Станимира Шикова