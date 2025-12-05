Енергото обвини мъж в кражба на ток и остави автомивката му на тъмно. Митко Митев получи сметка от 14 хиляди лева, но твърди, че не е извършил нарушение. Без ток, но с надежда — той оспори обвинението в съда, а магистратите постановяват категорично, че не дължи нито лев от фактурата, начислена за предполагаемата кражба. Въпреки това, обектът му стои дни наред без електрозахранване, а той всеки ден плаща по 100 лева само за бензин, за да поддържа работещи камерите и минималното осветление на терена.

„Плащам си всички сметки редовно. Дойдоха, без да съобщят, че правят някаква проверка. Отвориха таблото. Попитах дали има проблем. Казаха че всичко е наред, не виждат електромера в системата в София и затова извършват тяхна си проверка. На него имаше извадени пломби. После ми заявиха, че са били вътре и съм манипулирал таблото”, разказа Митев в ефира на „Здравей, България”.

„След 5-6 дни получих писмо, че ако не заплатя 14 хиляди лева в 2-дневен срок ще ми бъде преустановено захранването. Взех адвокат, заведох дело и сега чакам кога ще дойде токът”, допълни мъжът.

