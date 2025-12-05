Предложенията за промени в Изборния кодекс са отново на дневен ред. Не само онези, които отлежават в деловодството на парламента, но и съвсем нови проекти, обединени в петиция с конкретни искания за промени, за "възстановяване нормалността в Изборния кодекс и спасяване на честните избори". Тя е внесена за разглеждане от инициативата "Правосъдие на всеки".

Адвокат Петър Славов поясни, че идеята всъщност е на "Гражданска платформа". "В рамките на деня ще стане ясно дали "Правосъдие за всеки", БОЕЦ и други активни граждански сдружения ще я подкрепят. Така ще бъде размразен процесът по оправяне на Изборния кодекс. Той замря и отлежава по чекмеджетата, след като преди няколко месеца имаше редица срещи в тази насока. Наложително е да има промени в кодекса, особено след констатациите на съда, който установени подправени стотици бюлетини с един и същи почерк, което представлява явна фалшификация", смята Славов.

Има ли нужда от промяна в Изборния кодекс

Той акцентира на няколко ключови промени: "Машините да не са скъпоплатени принтери, процедурата с печатане на бюлетините и поправяне и мазане на протоколи трябва да престане. Да има чисто машинно гласуване и броене, с контролни разписки. Нека има и гласуване с хартиена бюлетина. Има много проблеми с видеонаблюдението и смени на членове на СИК с неподготвени хора в изборния ден, което води до редица грешки в протоколите и броенето. Крайно време е да се иска и чисто съдебно минало за тях".

Бившият председател на ЦИК Александър Андреев на свой ред посочи, че проблемите пред изборното законодателство трябва да бъдат решени скоро. "Говорим за намаляваща изборна активност, дефекти във видеонаблюдението и грешки в протоколите, всичко това трябва да се промени. Предложенията трябва да намерят своята правна редакция, тъй като в петицията се предлага да има две комисии - за машинно и хартиено гласуване, което ще увеличи работата. Политически послания, които да покажат желание за разрешаване на проблемите в обществото, могат да върнат хората до урните", заяви той.

Изборният експерт Стоил Стоилов посочи, че за 4 години са били похарчени 100 млн. лева за вотове, а същевременно изборната активност е спаднала. "Основното послание, което обществеността получи е, че в СИК партиите пращат мошеници, а в България няма кой правилно да събира и изважда трицифрени числа в протоколите. Всичкият манипулиран вот се намира извън СИК. Много хора говорят, че КС е казал, че изборите са подправени, но това не е вярно. Той обобщава в 4 точки от доклада си, че доводите са без основание или са с частично основание. Така че затова не подкрепи искането за касиране. Общият брой на гласовете, които не са си на мястото, са 1976. В тях влизат 1100 на ДПС и 59 на "Величие". Партиите трябва да махнат членовете на СИК, минали през съдилища. Обученията трябва да се оправят, а партиите да въведат договорна система, за да не подменят членовете. На места промените в последния момент достигат до 50%", призова Стоилов.

Редактор: Цветина Петкова