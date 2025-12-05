Депутатът от ГЕРБ–СДС Любен Дилов-син определи обвиненията в липса на диалог по държавния бюджет като „изключителна измислица“. По думите му взаимодействие между управляващи и опозиция е имало през цялото време, но опозиционните формации не са предложили „нищо смислено и различно“ в хода на обсъжданията.

Той коментира и казуса около задържания следд протестите Николай Алексиев , като подчерта, че при подобни инциденти винаги се появяват множество гледни точки и възниква напрежение, но институциите трябва да действат в рамките на закона и в кратки срокове.

„Искрено съчувствам на майчините тревоги и се надявам колкото може по-бързо това момче да го пуснат. Все едно дали е виновно, или невинно – има си процедура след това. Ако е виновен, повдига му се обвинение. Ако е невинен, някой трябва да му се извини, да бъде компенсиран“, заяви депутатът.

Според Дилов-син в България съществува „свръхчувствителност“ по темата за действията на полицията, но сравнение с практиките в държави като Германия, Франция, Белгия и Великобритания показвало, че българските служители на реда действат „доста предпазливо“.

Попитан дали ще поиска допълнителна информация от МВР по случая, депутатът заяви, че доколкото е информиран, вече е задействана проверка. Той се позова на разговори с бивши вътрешни министри, според които процедурата при съмнения за неправомерни действия е ясна.

„При недвусмислени подозрения за нарушаване на вътрешния ред от страна на органите следва светкавична процедура, при която материалите се предават на Военно-окръжната прокуратура“, обясни Дилов-син.

Според него подобна прозрачност и бързина са необходими и в сегашния случай, за да се изчистят съмненията както сред протестиращите, така и в обществото като цяло.

