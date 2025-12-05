Почина актьорът Кери-Хироюки Тагава - звездата от „Смъртоносна битка“ и „Човекът във високия замък“. Той си е отишъл на 75-годишна възраст. Тагава е издъхнал в Санта Барбара, заобиколен от своето семейство, вследствие на усложнения след инсулт. Новината беше потвърдена от неговия мениджър Марджи Уайнер, пише Си Ен Ен.

„Кери беше рядка душа – щедър, внимателен и безкрайно отдаден на занаята си. Загубата му е неизмерима. Сърцето ми е с неговото семейство, приятели и всички, които го обичаха", заяви тя в имейл.

Кино кариерата на Тагава се развива след участието му в носителя на „Оскар“ „Последният император“ (1987). След това следват роли в „Пърл Харбър“, „Планетата на маймуните“, „Живей и остави другите да умрат“ и десетки други продукции.

Роден в Токио, Тагава прекарва детството си в южните щати на САЩ, където баща му – американски военнослужещ, е бил разпределян. Живял е и в Хонолулу и на остров Кауай. Майка му Айяко е била театрална актриса в Япония и дълго време го обезсърчавала да се занимава с актьорство заради липсата на добри роли за азиатци.

