Един от двамата лекари, които са продавали кетамин на актьора от популярния сериал „Приятели“ Матю Пери в седмиците преди смъртта му от свръхдоза, беше осъден на две години и половина затвор.

44-годишният Салвадор Пласенсия е първият от общо петима обвиняеми, който получава присъда по случая със смъртта на Пери през 2023 г. Актьорът беше намерен мъртъв в джакузито на дома си в Лос Анджелис след дългогодишна борба със зависимости.

Редактор: Станимира Шикова