В края на двудневното посещение на френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит в Китай първата дама посети гигантска панда, родена във Франция, предаде "Асошиейтед прес".

При посещението си в резерват за панди в Югозападен Китай Брижит Макрон с изненада отбеляза колко много е пораснал Юан Мън. Френската първа дама е участвала в избирането на име на мъжката панда, родена през 2017 г. в зоопарка "Бовал" във Франция.

Докато първата дама на Франция говореше за пандите, Юан Мън се разхождаше из оградената си територия, похапвайки бамбук, без да обръща внимание на посетителите, които го викаха по име. "Те са много самостоятелни животни. Правят това, което пожелаят", отбеляза Брижит.

Макрон започна визитата си в Китай с обиколка на Забранения град

В продължение на десетилетия Китай използва т. нар. дипломацията на пандите, за да укрепва отношенията си с други държави, като подарява панди на приятелски страни или ги предоставя временно на чуждестранни зоопаркове срещу сключване на търговски споразумения.

При четвъртото си официално посещение в Китай като президент Макрон се срещна с колегата Си Цзинпин, а също и с други представители. Те обсъдиха войната между Русия и Украйна, търговски отношения и други теми.

По време на визитата Китайската асоциация за опазване на дивата природа съобщи, че е подписала писмо за намерение да изпрати две панди в зоопарка "Бовал" през 2027 г. като част от нов 10-годишен цикъл на сътрудничество.

Френският зоопарк върна обратно в Китай две 17-годишни панди - майката и бащата на Юан Мън (Хуан Хуан и Юан Цзъ) след 13-годишното им пребиваване във Франция.

Редактор: Дарина Методиева