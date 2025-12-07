Президентът на САЩ Доналд Тръмп връчи медали на носителите на наградите на "Кенеди център". Сред отличените са кънтри певецът Джордж Стрейт, актьорът Силвестър Сталоун, диско иконата Глория Гейнър и рок групата KISS.

„Това са едни от най-великите артисти и изпълнители на своето време. Най-великите, най-великите, които сме виждали. Всеки от вас е оставил незаличим отпечатък в американския живот и заедно сте определили цели жанрове и сте поставили нови стандарти в сценичните изкуства“, заяви американският президент Доналд Тръмп.

Наградите се считат за едни от най-високите отличия в американската култура, като официалната церемония престои по-късно в неделя.

Редактор: Станимира Шикова