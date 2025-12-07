Снимка: gettyimages
-
Пилатес - един от най-ефективните методи за поддържане на добра форма и баланс
-
Хора с увреждания използват специално адаптирани ски в Алпите (ВИДЕО)
-
Мартин Миланов: Българският хокей - предизвикателства и възможности за младите таланти
-
Доставиха провизии за моряците от заседналия край Ахтопол танкер “Кайрос” (ВИДЕО)
-
Д-р Теодор Цанков: За успехите и предизвикателствата на българските парамедици
-
Спортни новини (07.12.2025 - обедна)
-
Протест с искане за оставка на властта и контрапротест в защита на кмета на Враца
Сред отличените е и холивудската звезда Силвестър Сталоун
Президентът на САЩ Доналд Тръмп връчи медали на носителите на наградите на "Кенеди център". Сред отличените са кънтри певецът Джордж Стрейт, актьорът Силвестър Сталоун, диско иконата Глория Гейнър и рок групата KISS.
„Това са едни от най-великите артисти и изпълнители на своето време. Най-великите, най-великите, които сме виждали. Всеки от вас е оставил незаличим отпечатък в американския живот и заедно сте определили цели жанрове и сте поставили нови стандарти в сценичните изкуства“, заяви американският президент Доналд Тръмп.
Байдън връчи престижния „Президентски медал на свободата“ на редица известни личности (ВИДЕО+СНИМКИ)
Наградите се считат за едни от най-високите отличия в американската култура, като официалната церемония престои по-късно в неделя.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни