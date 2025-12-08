Над 70% от кабелната мрежа се премахва

Специални екипи започнаха премахването на първите надземни захранващи кабели за тролейбусите като част от нов план за модернизиране на обществения транспорт и замяната им с електрически автобуси в Атина и Пирея. След 72 години в употреба сега ще бъде свалена над 70% от тролейбусната кабелна мрежа. Демонтажът на кабелите започна в неделя сутринта от Пирея в присъствието на заместник-министъра на транспорта Константинос Киранакис. 

Гърция с нови мерки за събиране на глобите от нарушители

Той информира служителите, че решението е взето въз основа както на техническото състояние на съществуващата мрежа, така и на финансовата полза за държавата. Той също така обеща, че няма да бъдат загубени работни места, а напротив - ще се назначават нови шофьори и заплатите ще скочат. Маршрутите ще станат още по-надеждни.

Данните показват, че оперативните разходи на километър са значително по-ниски: 5,5 евро за тролейбуси в сравнение с едва 2,5 евро за електрически автобуси. Освен това старата мрежа би изисквала обширна реконструкция на стойност 20 милиона евро.

ЕК предлага изграждане на високоскоростна железопътна линия между София и Атина

Новият план предвижда за всеки два изтеглени тролейбуса да бъдат закупени три електрически автобуса, като по този начин се увеличи наличността на превозни средства. 

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking