Специални екипи започнаха премахването на първите надземни захранващи кабели за тролейбусите като част от нов план за модернизиране на обществения транспорт и замяната им с електрически автобуси в Атина и Пирея. След 72 години в употреба сега ще бъде свалена над 70% от тролейбусната кабелна мрежа. Демонтажът на кабелите започна в неделя сутринта от Пирея в присъствието на заместник-министъра на транспорта Константинос Киранакис.

Той информира служителите, че решението е взето въз основа както на техническото състояние на съществуващата мрежа, така и на финансовата полза за държавата. Той също така обеща, че няма да бъдат загубени работни места, а напротив - ще се назначават нови шофьори и заплатите ще скочат. Маршрутите ще станат още по-надеждни.

Данните показват, че оперативните разходи на километър са значително по-ниски: 5,5 евро за тролейбуси в сравнение с едва 2,5 евро за електрически автобуси. Освен това старата мрежа би изисквала обширна реконструкция на стойност 20 милиона евро.

Новият план предвижда за всеки два изтеглени тролейбуса да бъдат закупени три електрически автобуса, като по този начин се увеличи наличността на превозни средства.