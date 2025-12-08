Кризата с боклука в София продължава да бъде един от най-острите проблеми на столицата. Според Иван Таков, който е шеф на групата общински съветници от БСП и председател на Транспортната комисия, до Нова година общо 18 области ще останат без сметоизвозване. На дневен ред за ръководството на Столичната община са и въпросите какво ще се случи с градския транспорт, колко уместни са реформите за паркирането и как ще се разпредели общинският бюджет. На тях отговаря общинският съветник в предаването „Денят на живо”.

Общинската криза с боклука

Таков смята, че проблемът с отпадъците няма да изчезне скоро. „Мисля, че ще се задълбочава кризата с боклука. Всички приказки, че е овладяна, са илюзорни“, каза той. Основната причина той вижда в забавянето в процедурите по закупуването на необходимата техника от „Софекострой”. "Ако това се случи, положението ще се облекчи, но засега много райони ще посрещнат новата година „мръсни и заринати в боклук и сняг“, твърди общинският съветник.

По думите му на 28 декември изтичат още осем договора за сметопочистване, което означава, че голяма част от столицата ще остане без нормално обслужване. В района на кв. „Изгрев” вече е намерен временен вариант за частично облекчаване на ситуацията, но проблемът с останалите 18 общини остава нерешен. Таков подчерта: „Нашето предложение е за общинско дружество по чистота. Това касае не само кмета, а и всички нас – общински съветници. Много сме далеч да решим кризата с боклука.“

Бюджет 2026

Във връзка с обсъждания нов бюджет Таков посочи, че въпреки че планът за 2026 г. не отговаря напълно на изискванията на гражданите, важното е да се запази интересът им. „Бюджетът не отговаря напълно на изискванията на гражданите, но за нас е важно те да са доволни“, коментира той. От БСП настояват за по-справедлива данъчна политика, включително необлагаем минимум и облагане на свръхпечалбите на най-големите корпорации, без да се вдигат данъците на средния гражданин.

Таков изрази и скептицизъм спрямо негативните реакции по темата за данъка върху дивидента.

Транспортът в София

По отношение на градския транспорт Таков акцентира върху нуждата от допълнително финансиране за закупуване на нови трамваи, тролеи и автобуси, както и за поддръжка на вече съществуващите линии. „Ние ще направим всичко по силите си да финансираме градския транспорт“, увери той. Според него правилната последователност е първо да се осигури по-добра, по-удобна и редовна услуга, преди да се мисли за вдигане на цените на синята и зелената зони в града.

Управлението на София

Таков подчерта, че усилията на общинските съветници са насочени към по-добро и ефективно управление на града: „Надявам се градският бюджет да бъде по-добър догодина“, каза той.

Общинският съветник отбеляза нуждата от инвестиции в образователна и културна инфраструктура, детски градини, спортни съоръжения и здравеопазване. Според Таков трябва да се създадат нормални условия за труд за шофьорите и механиците в градския транспорт, за да се намали зависимостта от работна ръка от чужбина.

