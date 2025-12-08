И синдикатите, и бизнесът казаха „да” на променения проект за бюджет на ДОО за 2026 г. Какво се промени от първия вариант? Максималният осигурителен доход става 2300 евро, а трябваше да е малко по-висок, отпадат двата процентни пункта увеличаване на пенсионната вноска, минималната работна заплата от 1 януари става 620 евро. Защо и синдикатите, и бизнесът харесват по-ниската пенсионна вноска?

Според Светла Несторова, председател на УС на пенсионно осигурителна компания „Доверие”, по-високата вноска няма да реши проблемите. Ниската раждаемост, намаляващият брой работещи и все по-голямата продължителност на живот са причина първият стълб да не издържа.

„Затова са създадени вторият и третият стълб, които би трябвало да го допълват и да дадат възможност да се натрупват индивидуални пенсии. Затова и се налага почти половината от пенсиите в България да се плащат директно от бюджета. Ако искаме да съберем от осигуровки необходимите средства, трябва да съберем от хората 37% осигуровки. Сега хората плащат 19,8%”, заяви Светла Несторова в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Според нея решението осигуровките да не са толкова високи е съзнателно решение на държавата, за да увеличи разполагаемия доход на семействата и дефицитът да се покрива от бюджета.

„И това не е беда! Проблемът идва от опитите в момента да се вдигнат осигуровките с един леко политически измислен процент. Тези 2 процента няма да решат проблема на първия стълб и няма да решат проблема с дефицита. Проблемът на първия стълб и дефицитът в него ще стигне 12 милиарда. А с тези два процента ще се намали доходът точно на тези, които си плащат всичките осигуровки и данъци”, обясни Несторова.

„Системата се състои от три стълба, направени да се допълват един друг. Пипането на парче обикновено води до дисбаланси, а не до по-добро състояние”, смята още тя.

Цялото интервю гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова