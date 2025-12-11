Бившият боливийски президент Луис Арсе беше арестуван по обвинения в корупция само месец след като сдаде властта, предаде ДПА.

Новината за задържането му бе съобщена от вицепрезидента Едманд Лара. "Тези, които са крали от тази страна, ще върнат всичко и ще отговарят пред съда“, каза Лара във видеообръщение.

Според информации в медиите арестът е свързан с обвинения за присвояване на средства от Фонда за коренното население в периода 2006–2014 г. По това време Арсе беше министър на икономиката в лявото правителство на президента Ево Моралес.

По данни от прокуратурата, която е поискала задържането на бившия държавен глава, и според заповедта за арест, публикувана от местни медии, обвиненията включват неизпълнение на служебни задължения и икономически престъпления, свързани с управлението на фонда.

Родриго Пас Перейра положи клетва като наследник на Арсе в началото на миналия месец. Смяната на властта сложи край на близо две десетилетия на леви правителства в южноамериканската държава. Пас е представител на центристката Християндемократическа партия.

