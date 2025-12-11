Акцията срещу заложните къщи показа сила срещу хора, плащащи "такса спокойствие" на началници в СДВР. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA News бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, коментирайки акцията на отряд "Кобра" в столичния квартал "Люлин" и на още няколко места в София. Припомняме, че във вторник бяха проверявани офиси на фирми за бързи кредити и заложни къщи заради съмнения за финансиране на случаите на вандализъм след протеста от 1 декември.

Демерджиев посочи, че публично обявената причина била, че "се селектират лица, които може би финансират провокатори, за да се стигне до насилие". "Преди около месец ми споделиха най-различни хора, че заемащи ръководни позиции в СДВР - и не визирам директора, са влезли в контакти със занимаващи се с тази дейност поради увеличената им активност заради икономическата ситуация. Тези хора са били поставени под условие – да плащат така наречената "такса спокойствие" или да бъдат предприети действия срещу тях. В случая виждам реакция срещу тях, но това не е свързано с финансирането на провокатори на протеста", каза Демерджиев.

Той изтъкна, че под претекст да се "обезпечи мирното протичане на протеста всъщност се демонстрира активност". "Не мисля, че тези акции имат връзка с вчерашния протест и не са обезпечили неговото спокойно протичане", категоричен е бившият вътрешен министър. И допълни: "Не виждам към кого да се предаде тази информация в държава, в която знам кой управлява МВР, прокуратурата и ДАНС. Бих сезирал институция, само ако имам сигурност, че ще работи срещу тези практики".

Акцията коментира и бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев. По думите му "бизнесът с заложните къщи е специален". "В него участват всякакви фактори, включително много криминални, през годините. Има и по-големи играчи, които са политически свързани в София. Но това е начин, по който се финансират не само протести, а и избори. Това е добре известно", заяви той.

Двамата събеседници коментираха и големия протест, който се проведе в сряда вечерта в София и редица други градове у нас.

"Аз бях на протеста в София и видях на място хората – изключителното им отвращение към управляващите, към г-н Пеевски и към Борисов, както и справедливия им гняв. Но протестът остана мирен. Не се създадоха безредици", подчерта Демерджиев.

Той коментира и организацията и охраната на протеста. "Винаги могат да се направят забележки. Например това, което се случи на "Орлов мост" по-късно, беше странно – как няколко души успяха да блокират движението там. Полицията понякога залита в крайности: в някои случаи е твърде строга, в други – допуска провокатори да се включат в протестите. Затова действията на полицията трябва да се прецизират. Много внимателно трябва да се работи предварително, за да се идентифицират потенциални провокатори и да се избегне тяхното участие още преди самия протест. Въпреки това, протестът беше мирен, а хората цивилизовано изразяваха и отвращението, и гнева си", подчерта той.

Бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев изрази съгласието си с Демерджиев. "Интересен въпрос е дали превантивната работа е била ефективна. Очаквах по-засилена охрана в сравнение с миналия протест, но видях, че в някои участъци се влиза спокойно, без проверки. Може би превантивната работа е свършена добре, или е имало разбирателство, че провокации няма да има в същия мащаб. Но въпреки това организацията изглеждаше по-добра, поне по предварителната подготовка", обясни той и посочи, че също е бил на протеста.

Демерджиев уточни, че не е казвал, че "полицията се е справила, а само, че не е имало с какво да се справя". "Охраната беше рехава и ако се беше наложило да реагира, трудно щеше да спре потенциалните провокатори. Протестът беше мирен, а на някои места достъпът беше свободен. По-скоро шансът този път беше на страната на охраняващите", обясни той.

