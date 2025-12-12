Президентът на Украйна Володимир Зеленски е посетил войници на фронта край град Купянск, който Москва твърди, че е превзела. Той публикува видео пред табелата на града и заяви, че е поздравил защитниците му.

Германия и няколко европейски държави са поискали нова среща през уикенда за мирното споразумение между Украйна и Русия. Вашингтон обаче щял да изпрати на тях свой представител, само ако има изглед да бъде постигнато споразумение. Спорен въпрос се оказва съдбата на донецка област, като Съединените щати искали там "свободна икономическа зона". Русия настоява да получи пълен контрол там, дори и върху територии, които не контролира.

Тръмп ще изпрати в Европа представител за преговори за Украйна, ако има реален шанс за мир

„Ако президентът Тръмп говори за изборите в Украйна, искам да го кажа много открито - можем да се опитаме да проведем избори. Украйна не бяга от демокрацията. Но за да бъдат възможни, трябва да има сигурност. И Америка може да помогне най-много с това. Ако сега има нужда от избори, трябва да има спиране на огъня. Поне по време на изборния процес и гласуването. И това е нещо, което трябва да се обсъди и честно казано, ние тук в Украйна смятаме, че Америка трябва да говори с руската страна за това“, изтъкна украинският президент.

