ЕС днес замрази за неопределен срок руските активи в Европа, за да гарантира, че Унгария и Словакия, чиито правителства са приятелски настроени към Москва, няма да могат да попречат средствата на стойност милиарди евро да бъдат използвани в подкрепа на Украйна. Това предадоха "Ройтерс", "Асошиейтед прес" и ДПА, като се позоваха на датското председателство на блока.

Чрез специална процедура, предвидена за прилагане при извънредни икономически обстоятелства, ЕС блокира активите, докато Русия не се откаже от войната си в Украйна и не компенсира Киев за сериозните щети, нанесени през последните почти 4 години.

Politico: ЕС иска България да поеме гаранция от 1,2 млрд. евро по заема за Украйна

Досега всичките 27 страни членки трябваше да гласуват единодушно на всеки 6 месеца руските активи да продължат да бъдат замразени, посочва ДПА.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че европейските лидери са се ангажирали през октомври „да държат руските активи замразени, докато Русия не прекрати агресивната си война срещу Украйна и не компенсира тази страна за нанесените й щети. Днес изпълнихме този ангажимент“.

„ЕС току що реши да замрази за неопределен срок руските активи. Това гарантира, че руските средства на стойност до 210 милиарда евро ще останат на територията на ЕС, освен ако Русия изцяло не изплати репарации на Украйна за щетите, които е нанесла. Продължаваме да усилваме натиска срещу Русия, докато тя не започне да се отнася към преговорите сериозно. Заседанието на Европейския съвет идната седмица ще бъде от критично значение за подсигуряването на финансовите нужди на Украйна през идните години“, написа в X ръководителката на европейската дипломация Кая Калас.

Москва: Изземване на замразените руски активи от ЕС ще породи най-остра реакция

Това е ключова стъпка, която ще позволи на лидерите от ЕС да решат на срещата на високо равнище идната седмица как да използват активите на руската централната банка на стойност десетки милиарди евро, за да гарантират огромен заем, който да помогне на Украйна да посрещне финансовите и военните си нужди през следващите 2 години.

Ходът също така ще попречи блокираните активи да бъдат част от каквито и да било преговори за прекратяване на войната без одобрението на ЕС. В план от 28 точки, изготвен от американски и руски пратеници, бе предвидено ЕС да размрази активите, за да бъдат те използвани от Украйна, Русия и САЩ. Този план, който се появи миналия месец, бе отхвърлен от Украйна и поддръжниците ѝ в Европа.

Редактор: Ивайла Митева