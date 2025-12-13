Каква е историята за немския крайсткинд, разказва Гергана Змийчарова.

Протестантите нямат светци и затова няма кой да носи подаръци на децата така, както прави Св. Николай. Затова даровете, според разказа, ги носел Младенецът. А хората решават да го облекат в рокля, да му сложат корона и крила.

Това става масова традиция и в Австрия. И днес дори се правят и конкурси за млади момичета, сред които се избира крайсткинд – младият Христос, с къдрава коса.

Редактор: Цветина Петрова