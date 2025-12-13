Силни атмосферни потоци от влага, продължили няколко дни, донесоха екстремални количества дъжд в западната част на щата Вашингтон и Тихоокеанския северозапад, предизвиквайки сериозни наводнения, евакуации и разрушения.

Атмосферните потоци представляват дълги „реки“ от водна пара в атмосферата, които произхождат от топли тропични води. Те натрупаха огромни количества влага и я изсипаха върху Тихоокеанския северозапад. Този процес доведе до: изключително интензивни валежи, които в някои райони надминаха месечните норми; рекордни нива на реки като Скагит и Снохоумиш; разрушителни наводнения на много общности в западен Вашингтон.

Властите наредиха евакуации на хиляди души, особено в райони като Скагит Каунти, където речните нива достигнаха критични стойности и бяха предупредени потенциални скъсвания на дигите.

Severe flooding forces all Burlington residents to evacuate as rivers break records, destroying homes, roads, and cars. Emergency crews and National Guard rush to rescue and shelter impacted families. https://t.co/5HEATkKWJ1 pic.twitter.com/4BltfBlJvi — Ez Parker (@ezi_parker) December 13, 2025

Наводненията принудиха семейства да се качат на покривите на къщите си, отнесоха мостове и събориха къщи. Дни на проливни дъждове доведоха до покачване на нивото на реките до рекордни или близки до рекордни нива, като губернаторът на Вашингтон Боб Фъргюсън прогнозира, че около 100 000 души ще трябва да бъдат евакуирани в целия щат.

ROAD CLOSED ⚠️ : River flooding swallows the road near Fall City, Washington. pic.twitter.com/UVRoWCKuRc — FOX Weather (@foxweather) December 13, 2025

Екипи на Националната и бреговата гвардии участват в операции по спасяване, включително евакуации от покриви и тавани на наводнени домове.

Президентът подписа заповед за извънредно положение, активирайки средства за подпомагане на пострадалите райони. По информация на Националната метеорологична служба валежите ще продължат и в следващите дни, като стабилизиране на времето се очаква след 17 декември.

Historic flooding swamps Washington state, federal emergency declared ahead of another round of rain - FOX Weather https://t.co/VB1veMqXvt — Brent Persoon (@BrentPersoon) December 13, 2025

През седмицата властите се опасяваха, че дигите на река Скагит може да се срутят и да наводнят град Маунт Върнън с население около 35 000 души, но защитните системи издържаха, въпреки рекордните валежи.

МВнР препоръчва на българите, планиращи пътувания на дълги разстояния в щата в периода 12-17 декември, да се информират предварително за условията на пътя и времето, да избягват най-засегнатите райони и да спазват указанията на местните власти.

Редактор: Цветина Петкова