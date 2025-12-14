Стрелба в Сидни. 12 души за убити, а ранени са 30, включително един от стрелците. Двама души са открили огън на популярния плаж Бондай по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука.

Австралийска телевизия показа как полицаи и медици оказват помощ на хора, лежащи на земята. Виждат се и оръжия, като се предполага, че са на извършителите. Единият стрелец е елиминиран, другият е ранен и арестуван, пишат местни медии.

Атаката е била замислена срещу еврейската общност в Сидни, съобщи Би Би Си.

Премиерът на Нов Южен Уелс Крис Минс каза, че атаката е била срещу евреи навръх Ханука. „Това, което е трябвало да бъде нощ на мир и радост, е било разрушено от ужасяваща, зла атака“, добави той.

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи стрелбата на прочутия плаж Бондай в Сидни като „шокираща и тревожна“.

20 ранени след масова стрелба в Сидни (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Полицията и екипите за спешна помощ са на място и работят, за да спасяват животи. Мислите ми са с всички пострадали“, заяви Албанезе. Той призова хората в района да следват указанията на полицията на щата Нов Южен Уелс.

Междувременно от службите за спешна помощ съобщиха, че осем души са били транспортирани в различни болници в Сидни.

Няма данни за ранени или пострадали български граждани при стрелбата в Сидни, Австралия, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Посолството на България в Канбера следи развитието на ситуацията и е в постоянен контакт с местните власти, допълниха от министерството.

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че евреите, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука на плажа, са били нападнати от "подли терористи при една много жестока атака".

След началото на войната в Газа през 2023 г. се наблюдава глобален ръст на антисемитизма, включващ нападения срещу евреи и синагоги. Критиките към Израел в някои случаи преливат в омраза към евреите. Австралия също е силно засегната от това, като през последните две години в страната бяха извършени поредица от антисемитски атаки срещу синагоги, сгради и автомобили.

Министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар заяви, че е потресен от стрелбата. "Това са резултатите от антисемитските бунтове по улиците на Австралия през последните две години, с антисемитски и подбуждащи призиви за "глобализация на интифадата", които днес се реализираха", подчерта Саар.

Плажът Бондай е сред най-известните в света. Той обикновено е препълнен с местни жители и туристи, особено в топлите вечери през уикендите.

