Единият стрелец е елиминиран, другият е ранен и арестуван
Стрелба в Сидни. Според ABC 10 души за убити, а ранени са 12, включително един от стрелците. Двама души са открили огън на популярния плаж Бондай.
Австралийска телевизия показа как полицаи и медици оказват помощ на хора, лежащи на земята. Виждат се и оръжия, като се предполага, че са на извършителите. Единият стрелец е елиминиран, другият е ранен и арестуван, пишат местни медии.
Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи стрелбата на прочутия плаж Бондай в Сидни като „шокираща и тревожна“.
you can hear the many gunshots - people fleeing bondi beach pic.twitter.com/jcWMNnf9zx https://t.co/t1TfLZn1Nx— sophie (@sophie45x) December 14, 2025
20 ранени след масова стрелба в Сидни (ВИДЕО+СНИМКИ)
„Полицията и екипите за спешна помощ са на място и работят, за да спасяват животи. Мислите ми са с всички пострадали“, заяви Албанезе. Той призова хората в района да следват указанията на полицията на щата Нов Южен Уелс.
🚨 BREAKING: SHOOTING AT BONDI BEACH— Stripe.eth (@web3stripe) December 14, 2025
Typical suspects. @AlboMP you’re a shame to this country, flying these terrorists in like VIPs
Make Australia great again, fuck this corruption 🇦🇺 pic.twitter.com/n09EC1dEAh
Междувременно от службите за спешна помощ съобщиха, че осем души са били транспортирани в различни болници в Сидни.Редактор: Цветина Петкова
