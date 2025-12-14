Стрелба в Сидни. Според ABC 10 души за убити, а ранени са 12, включително един от стрелците. Двама души са открили огън на популярния плаж Бондай.

Австралийска телевизия показа как полицаи и медици оказват помощ на хора, лежащи на земята. Виждат се и оръжия, като се предполага, че са на извършителите. Единият стрелец е елиминиран, другият е ранен и арестуван, пишат местни медии.

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи стрелбата на прочутия плаж Бондай в Сидни като „шокираща и тревожна“.

you can hear the many gunshots - people fleeing bondi beach pic.twitter.com/jcWMNnf9zx https://t.co/t1TfLZn1Nx — sophie (@sophie45x) December 14, 2025

20 ранени след масова стрелба в Сидни (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Полицията и екипите за спешна помощ са на място и работят, за да спасяват животи. Мислите ми са с всички пострадали“, заяви Албанезе. Той призова хората в района да следват указанията на полицията на щата Нов Южен Уелс.

🚨 BREAKING: SHOOTING AT BONDI BEACH



Typical suspects. @AlboMP you’re a shame to this country, flying these terrorists in like VIPs



Make Australia great again, fuck this corruption 🇦🇺 pic.twitter.com/n09EC1dEAh — Stripe.eth (@web3stripe) December 14, 2025

Междувременно от службите за спешна помощ съобщиха, че осем души са били транспортирани в различни болници в Сидни.

Редактор: Цветина Петкова