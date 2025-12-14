-
Хаос и хвърлени седалки на турнето на Меси в Индия (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Мурат Гасиев нокаутира силен Кубрат Пулев и взе световната титла
-
Силно земетресение в Япония
-
Не стихват подновените сражения между Тайланд и Камбоджа
-
Над 30 ранени след мощното земетресение в Япония (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Въпреки мирния пакт: Нови сблъсъци между Тайланд и Камбоджа, хиляди цивилни се евакуират
Лидерът Ким държа реч и ги поздрави лично
Севернa Корея организира военен парад, за да посрещне войници, които са участвали във войната в Украйна на страната на Русия.
Лидерът Ким Чен Ун държа реч и слезе сред военните. Той им каза, че са проявили "масов героизъм в изпълнение на заповедите''.
Путин към Ким Чен Ун: Вашите войници се бориха смело и героично в Курска област
Според официалната информация поделението от инженерни войски е било изпратено в Украйна през август. Смята се, че споразумението на Северна Корея с Москва е за 14 хиляди войници, но тези данни не могат да бъдат потвърдени от независим източник. Разузнаванията на Южна Корея, Украйна и няколко западни страни твърдят, че до момента Северна Корея има 6 хиляди убити във войната на Русия в Украйна.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни