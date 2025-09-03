Руският президент Владимир Путин изрази своите благодарности за изпратените от Пхенян войски в Москва. Това се случи, докато се срещаше със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, след като и двамата лидери присъстваха на военния парад на Китай, пише CNN.



"Вашите специални части участваха в освобождението на Курската област“, ​​каза Путин, визирайки усилията на Русия да отблъсне контраофанзивата на Украйна на руска територия.

"Бих искал да отбележа, че вашите войници се бориха смело и героично. Никога няма да забравим жертвите, направени от вашите въоръжени сили и семействата на вашите военнослужещи“, каза Путин.



Според руската държавна медия ТАСС, двамата лидери водели разговор при закрити врата с продължителност 90 минути.

Само преди няколко дни Северна Корея публикува филм, в който възхвалява усилията на войските си, борещи се за Русия, и почита паметта на загиналите. А през август Ким проведе две събития, за да се срещне с опечалени семейства и да отдаде почит на загиналите войници.



Западни представители изчислиха, че една трета от 12 000 севернокорейски войници, за които се смята, че са разположени досега, са убити или ранени.

