Севернокорейският лидер Ким Чен Ун пристигна в китайската столица Пекин заедно с дъщеря си Ким Джу Ае, показват снимки. Ким е в Китай, за да присъства на парада „Денят на победата“ в сряда, където ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин, руския президент Владимир Путин и други световни лидери - това ще бъде първата му многостранна среща, съобщава Би Би Си.

Ким премина границата с Китай във вторник на борда на бронирания си влак, за който се твърди, че включва ресторант, сервиращ изискани френски вина и ястия. Снимки го показват как слиза от влака си на жп гарата в Пекин, придружен от дъщеря си. Южнокорейската разузнавателна агенция вече е заявявала, че тя е „най-вероятният“ наследник на Ким.

Г-жа Ким се появява публично често заедно с баща си, откакто дебютира през ноември 2022 г. Подробностите за нея обаче са много ограничени. Има противоречиви сведения относно възрастта ѝ. През 2023 г. Националната разузнавателна служба (NIS) на Южна Корея заяви, че смята, че е на около 10 години.

Държавната севернокорейска Централна информационна агенция (KCNA) съобщи, че Ким е бил посрещнат на гарата от няколко високопоставени членове на Китайската комунистическа партия (ККП), включително външния министър Ван И.

В репортажа се казва, че са се срещнали в „топла атмосфера“ и че Ким е благодарил на президента Си за „ентусиазирано и сърдечно гостоприемство“. В него се отбелязва и присъствието на дъщеря му.

Редактор: Емил Йорданов