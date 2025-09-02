Севернокорейският лидер Ким Чен-ун прекоси границата с Китай със специалния си влак, за да присъства на честването на официалната капитулация на Япония във Втората световна война.

Ким тръгна от Пхенян за Китай снощи, съобщи севернокорейският държавен вестник „Родон Синмун“. Той се придвижва със специална бронирана влакова композиция.

Ким Чен-ун и още над 20 световни лидери - на големия военен парад в Пекин

Снимка: БТА/АП

Очаква се лидерът да присъства на военния парад в Пекин утре заедно с китайския президент Си Цзинпин и други лидери, включително руския президент Владимир Путин и иранския президент Масуд Пезешкиан.

„Родон Синмун“ публикува снимки на Ким, седнал на бюро в тъмнозелен влак, който изглежда подобен на бронирания влак, използван и преди от севернокорейския лидер, за да пътува до други страни.

Лидерът на Северна Корея е придружаван от делегация, в която влизат високопоставени представители на управляващата Корейска трудова партия и севернокорейското правителството, както и министърката на външните работи Чое Сон-хюи.

Преди да пресече границата, Ким снощи посети ракетна лаборатория, която разработва композитни материали от въглеродни влакна, използвани в двигатели за междуконтинентални балистични ракети, съобщи държавната новинарска агенция КЦТА.

