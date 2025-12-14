Снимка: АП/БТА, Видео: Reuters






Гаранциите от страна на САЩ и другите партньори, вместо членство в НАТО, е един от компромисите, които Украйна е готова да направи
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин начело на американска делегация за разговори за спиране на огъня в Украйна. Очаква се разговорите в германската столица да се съсредоточат върху гаранциите за сигурност на Украйна.
Фоторепортер на ДПА е видял двамата да влизат тази сутрин в централния столичен хотел "Адлон". Впоследствие президентът на Украйна също пристигна на официално посещение в Берлин.
"Вече съм в Германия. Днес планът е да се срещнем с американския преговарящ екип. Фокусираме се върху това как надеждно да гарантираме сигурността на Украйна, така че опитът от Будапещенския меморандум и руската инвазия никога да не се повтори. Разчитаме на конструктивни преговори“, написа Зеленски в своя Telegram канал в неделя следобед.
Снимка: АП/БТА (Джаред Къшнър)
Разговорите се състоят между американската делегация, украински представители и пратеници на европейските сили.
Зеленски разкри подробности за най-новия вариант на мирния план
Първоначално преговорите ще се водят на равнище съветници и при закрити врата. Американците настояват Украйна да направи болезнени отстъпки, включително да се откаже от територия, която Русия дори не контролира.
Президентът Володимир Зеленски потвърди, че ще пристигне в Берлин, а в петък германският правителствен говорител Щефан Корнелиус обяви, че украинският лидер ще се срещне с канцлера Фридрих Мерц.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще има компромиси по мирните предложения за слагане на край на войната с Русия. Гаранциите от страна на САЩ, европейски и други партньори, вместо членство в НАТО, ще е един от компромисите, които Украйна е готова да направи.
Украинският държавен глава добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички, и че ще се наложи да бъдат направени компромиси. Това е ход, насочен към напредък в мирните преговори, смятат експерти.
Снимка: АП/БТА (Гюнтер Заутер и Рустем Умеров)
В началото на месеца Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин. В хода на разговорите Путин показа готовност да продължи диалога, но посочи, че Москва владее стратегическата инициатива и че при липса на споразумение тя ще постигне целите си, ако трябва и със сила.Редактор: Цветина Петкова
