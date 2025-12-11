САЩ настояват за разоръжена, свободна икономическа зона между руските и украинските войски в източната част на Украйна. Това е част от споразумението, което американците искат Украйна да подпише.

Подробностите съобщи президентът Володимир Зеленски, който каза че във Вашингтон е изпратена нова редакция на плана. Тя съдържа 20 точки. Ключови остават статутът на Донецка област и контрола над Запорожката атомна електроцентрала.

Мерц: Предложенията за териториални отстъпки на Украйна са изпратени на Тръмп

Според Зеленски, за да се откаже от свои територии в полза на Русия, Украйна трябва да проведе референдум. Не е ясно дали се готви такъв. Москва иска Украйна да им отстъпи тази част от Донецка област, която руската армия не успява да превземе вече близо 4 години.

