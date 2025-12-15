Какво е краковска шопка или т.нар. краковски ясли, разказва Гергана Змийчарова. В Краков Младенецът не се ражда нито в пещера, нито в навес, а в исторически сгради.

Как се стига до това? През Средновековието мистериите - религиозни картини, разигравани пред църкви и манастири – постепенно започват да включват реплики и малки сцени, превръщайки се в своеобразни пиеси.

В Полша през XVII век в тези възстановки навлизат политически намеци и грубоват народен хумор, което води до недоволството на църковните власти. Така през 1736 г. полските църковни власти официално забраняват традицията.

Това, разбира се, не я унищожава – напротив, мистериите излизат на улицата и започват да забавляват народа. Появяват се множество трупи, а по-късно и куклени варианти. За да привличат публика, майсторите започват да изработват все по-големи, цветни и ефектни ясли, които все повече приличат на сгради.

Известна е и т.нар. „ясла майка“, създадена от местен производител на тухли – образец, по който и до днес се правят класическите краковски шопки.

След Първата световна война традицията замира. Но от 1923 г. започва нейното възраждане, а от 1937 г. ежегодно се провежда конкурс за най-добра краковска шопка. С изключение на прекъсването по време на Втората световна война, конкурсът продължава и днес.

Затова, ако човек иска да види нещо наистина уникално, което няма аналог никъде по света, трябва да посети Краков – изложбата на шопките се провежда на Централния площад до март и е сред най-интересните зимни забележителности на града.

Редактор: Цветина Петрова