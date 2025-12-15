-
Режисьорът Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в имението им в Калифорния
-
След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение
-
Терористична атака на еврейско събитие в Сидни, има убити и ранени (ВИДЕО)
-
Нова измама в интернет: Бачковският манастир беше изпозван като примамка за фалшиви терапии
-
Повдигнаха обвинения на четирима души, пренасяли 70 кг марихуана през ГКПП „Малко Търново”
-
Жертви и ранени след стрелба в американския университет „Браун“
Единият от нападателите беше убит по време на атаката
Национален траур е обявен в Австралия след стрелбата в Сидни, при която загинаха 15 души. 16-ият убит е един от нападателите.
Полицията е идентифицирала двамата извършители - това са 50-годишен баща и 24-годишният му син. По-възрастният мъж е загинал, а синът му е в болница. От полицията съобщиха, че са открити две активни взривни устройства, които са били обезвредени от сапьори.
Терористична атака на еврейско събитие в Сидни, има убити и ранени (ВИДЕО)
Двамата нападатели, въоръжени с няколко пушки, атакуваха хора, които празнуват на прочутия плаж Бондай в първия ден от еврейския празник Ханука.
"Това, което видяхме вчера, беше акт на чисто зло, акт на терор, на антисемитизъм, атака в първия ден на Ханука, насочена срещу еврейската общност, мрачен ден в историята на Австралия, който трябваше да бъде ден на светлина. Ние сме по-силни от страхливците, които извършиха това. Правителството е готово да предприеме всички необходими мерки. Това включва и необходимостта от по-строги закони за оръжията", сподели премиерът на Австралия Антъни Албанезе.
Последвайте ни