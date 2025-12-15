Национален траур е обявен в Австралия след стрелбата в Сидни, при която загинаха 15 души. 16-ият убит е един от нападателите.

Полицията е идентифицирала двамата извършители - това са 50-годишен баща и 24-годишният му син. По-възрастният мъж е загинал, а синът му е в болница. От полицията съобщиха, че са открити две активни взривни устройства, които са били обезвредени от сапьори.

Двамата нападатели, въоръжени с няколко пушки, атакуваха хора, които празнуват на прочутия плаж Бондай в първия ден от еврейския празник Ханука.



"Това, което видяхме вчера, беше акт на чисто зло, акт на терор, на антисемитизъм, атака в първия ден на Ханука, насочена срещу еврейската общност, мрачен ден в историята на Австралия, който трябваше да бъде ден на светлина. Ние сме по-силни от страхливците, които извършиха това. Правителството е готово да предприеме всички необходими мерки. Това включва и необходимостта от по-строги закони за оръжията", сподели премиерът на Австралия Антъни Албанезе.

