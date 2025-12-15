Русия определи пънк групата „Пуси райът“ за екстремистка организация, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на московски съд в Телеграм. Съгласно дефиницията на групата се забранява дейност в Русия.

Пънк рок бандата на няколко пъти се противопостави на Владимир Путин чрез зрелищни артистични пърформанси. Тя си спечели световна слава през 2012 г., с пънк молитва в московската катедрала „Христос Спасител“. Тогава членовете на групата призоваха Богородицата да изгони руския президент от власт. В резултат две представителки на групата се озоваха в наказателна колония.

Русия обяви за издирване активистка от пънк групата "Пуси райът"

Решението сега на московски съд за обявяване на „Пуси райът“ за екстремистка организация беше очаквано от членовете ѝ. „Тези идиоти работят от години върху това, поне от 2012 г.“, пише Надя Толоконикова в акаунта в “Екс“ на групата, която беше в наказателна колония заради пънк молитвата срещу Путин.

"Законът е направен, за да заличи „Пуси райът“ от съзнанието на руските граждани“, заяви още в началото на месеца групата в акаунта си във Facebook, когато стана ясно, че има планове тя да бъде обявена за екстремистка. Сега пънк бандата изразява опасения за сигурността на своите поддръжници, които не могат да напуснат Русия или са избрали да останат да живеят там.

Голяма част от членовете на „Пуси райът“ са осъдени за активизма си и днес живеят в изгнание. Всички те се противопоставят на руската офанзива срещу Украйна.

През 2021 г. Мария Альохина от групата, застрашена от присъда, напусна нелегално страната, дегизирана като доставчик на храна.

