Петият вот на недоверие към румънското правителство на премиера Илие Боложан беше неуспешен. Този следобед той бе отхвърлен от членовете на парламента. Съвместното заседание на двете камари беше излъчвано на живо в интернет.

Вотът, озаглавен „Румъния не е за продажба - без прогресисти в управлението“, беше иницииран от новата парламентарна група в румънския сенат „МИР – Румъния на първо място“ и подкрепен от опозиционния Алианс за обединение на румънците, съобщава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

