Полицията в Босна и Херцеговина арестува Мирсад Бакалович. Той е бивш директор на дома за възрастни хора в Тузла, при който загинаха 17 души, предаде Радио "Свободна Европа". Още едно лице е задържано в рамките на разследването на причините за пожара от 4 ноември.

Те са били арестувани след полицейски разпит и ще бъдат предадени на прокуратурата на кантон Тузла, пояснява РСЕ. Разследването ще установи дали е имало недостатъци в системата за противопожарна защита. Бакалович подаде оставка в деня след пожара.

На 14 ноември Кантоналната прокуратура на Тузла представи констатациите на експерти по електротехника и пожарна безопасност, според които пожарът е причинен от късо съединение в проводниците на свързващия кабел на радиоприемник. Кабелът е бил включен в контакт, деформиран и притиснат между матрака, стената и металната част на леглото. "Основната причина е първо механичното, а след това и термичното натоварване на кабела", се казва в доклада на прокуратурата.

Експерти по пожарна безопасност заявиха, че ще анализират дали мерките за защита са били адекватни и дали последствията са могли да бъдат намалени. Прокуратурата обяви изземване на документация и разпит на свидетели.

В началната фаза на разследването се разглеждат няколко от най-сериозните квалификации в областта на застрашаването на безопасността на хората и имуществото. По-специално се разследва дали пожарът, довел до смъртта на няколко обитатели, е можело да бъде предотвратен и дали е имало небрежност от страна на отговорните за функционирането на институцията.

Сградата, построена в края на 70-те години на миналия век и първоначално проектирана като хотел от категория Б, от години функционира като самофинансираща се обществена институция за социално подпомагане. Домът не се финансира от публични бюджети, а изключително от приходите, които генерира, въпреки че град Тузла е собственик на съоръжението и назначава ръководството.

