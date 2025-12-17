Режисьорът Роб Райнър, който беше намерен мъртъв заедно със съпругата си Мишел в дома им, остави след себе си незабравими филми, докоснали сърцата на публиката и оставили следа в историята на киното. Неговото име се свързва с каузи за защита на човешките права и затова го определят като хуманист.

Като актьор той става известен с участието си в ситкома от 70-те години „All in the Family“. По-късно се появява и като бащата на героя на Леонардо ди Каприо във „Вълкът от Уолстрийт“.

Снимка: Getty Images

Но работата му като режисьор е тази, която бележи името му като един от най-добрите творци в Холивуд. През 80-те и 90-те години Райнър създава поредица от класически филми в различни жанрове.

След актьорския си период в „All in the Family“ – за който два пъти печели наградата „Еми“ за най-добра поддържаща мъжка роля за превъплъщението си в Майкъл „Мийтхед“ Стивик, хипи от 60-те години – роденият в Бронкс Райнер насочва вниманието си към режисурата с телевизионния филм от 1974 г. „Sonny Boy“.

Първият му голям успех обаче идва с псевдодокументалния филм от 1984 г. „This Is Spinal Tap“, който проследява злополучните приключения на измислена британска хеви метъл група. Създаден заедно с комедийните актьори Кристофър Гест, Хари Шиърър и Майкъл Маккийн, самият Райнер играе ролята на документалиста Марти ДиБерги. Голяма част от хумористичния диалог е импровизиран и филмът се превръща в култова класика, въвеждайки фрази като „turn it up to eleven“.

Райнър веднъж споделя, че Стинг му е казал, че е гледал „This Is Spinal Tap“ 50 пъти, като английският певец отбелязал: „Всеки път, когато го гледам, не знам дали да се смея или да плача.“

Само преди няколко месеца Райнър отново влезе в ролята на ДиБерги в „Spinal Tap II: The End Continues“, който той също режисира.

Кои обаче са филмите, белязяли кариерата на режисьора.

"Бъди до мен" (Stand by Me)

"Бъди до мен“ излиза на екран през 1986 г. Филмът е адаптиран по разказ на Стивън Кинг, проследяващ историята на група деца в Орегон през 1959 г., които тръгват на двудневно пътешествие, за да открият тялото на изчезнало момче.

stand by me (1986) - dir. rob reiner pic.twitter.com/sFjVKmAZkP — luca (@waynesfury) December 15, 2025

Фокусирайки се върху горчиво-сладкия преход от детската невинност към зрелостта, филмът помага за утвърждаването на актьори като Ривър Финикс и Кийфър Съдърланд.

Райнър споделя: „Този филм означаваше много за мен, защото беше първият път, когато направих нещо толкова далеч от всичко, което баща ми [американският комик и сценарист Карл Райнър] би направил. Това беше първият път, когато нещо наистина отразяваше моята личност – имаше хумор, но и меланхолия, и носталгия, и си помислих, че точно това искам да правя.“

"Принцесата булка" (The Princess Bride)

Следващият му хит е фентъзи приказката от 1987 г. „Принцесата булка“, базирана на роман на Уилям Голдман. Тя пренася актьорите Робин Райт, Кери Елвис и Били Кристъл, както и Андре Гиганта, в свят на приключения, романтика и сатира.

the princess bride (1987) dir. rob reiner pic.twitter.com/fk5wDTwQGk — cinesthetic. (@TheCinesthetic) August 7, 2024

Една жена веднъж казва на Райнър, че филмът е спасил живота ѝ - тя и още няколко скиори били затрупани от лавина и тя цитирала всяка реплика от филма, за да държи себе си и останалите будни. Една от тези реплики е: "Животът е болка, Ваша светлост. Всеки, който твърди обратното, се опитва да ви продаде нещо.“

„Това беше най-хубавото изречение, което някога съм чувал - "Принцесата булка" спаси живота ми", казва Райнър.

"Когато Хари срещна Сали" (When Harry Met Sally)

През 1989 г. Райнер на практика задава стандарта за жанра на романтичната комедия с „Когато Хари срещна Сали“. Филмът събира Били Кристъл и Мег Райън като двама приятели, които се влюбват, а кулминацията на лентата се превръща в една от най-емблематичните сцени в ресторант историята на Холивуд.

When Harry Met Sally is a film that’ll always stay with me. When I think of romance, I think of it. When I think of the eccentrics of falling in love, I think of it. When I think of New Years and the turn of another leaf, I think of it. I don’t think you can direct something that pic.twitter.com/amMWK50fiJ — ash (@yourbuddyash) December 15, 2025

Докато режисира филма, Райнър се запознава с фотографката Мишел Сингър, с която сключва брак и от която има три деца - Джейк, Ник и Роми. Преди това той е бил женен за актрисата и режисьор Пени Маршал през 1971 г., като осиновява дъщеря ѝ - актрисата Трейси.

"Мизъри" (Misery)

Работата на режисьора поема по по-мрачен път през 1990 г. с „Мизъри“, още една адаптация по роман на Стивън Кинг. Филмът е с участието на Кати Бейтс като Ани Уилкс – обезумяла жена, която затваря в плен любимия си писател, изигран от Джеймс Каан, и се превръща в класика.

Misery (1990)



dir. Rob Reiner pic.twitter.com/lUcrOHbdB1 — Stephen Gibbons (@Gibboanxious) December 15, 2025

Бейтс печели наградата „Оскар“ за най-добра актриса за своята смразяваща роля.

"Доблестни мъже" (A Few Good Men)

Съдебната драма от 1992 г. „Доблестни мъже“ се фокусира върху военен съд срещу двама морски пехотинци за смъртта на техен колега. Филмът събира под режисурата на Райнър холивудски звезди като Том Круз, Деми Мур и Кевин Бейкън, както и Джак Никълсън.

Tom Cruise, Rob Reiner, Demi Moore and Kevin Bacon on the set of A Few Good Men, 1992 pic.twitter.com/h8ZCdkq7A7 — CineVow (@cinevow) December 15, 2025

Никълсън играе полковник, който по време на показанията си изрича безсмъртната реплика: „Не можеш да понесеш истината!"

Rob Reiner’s filmography was iconic. A Few Good Men, The Princess Bride, Misery, This Is Spinal Tap, When Harry Met Sally...



This was on top of performances in Sleepless In Seattle, The First Wives Club and The Wolf of Wall Street.



Below is of the best scenes in the history of… pic.twitter.com/RmsMeQuU1l — Josh Rom 🎗️ (@JoshRomOnAir) December 15, 2025

Филмът получава номинация за „Оскар“ за най-добър филм.

Сред другите му филми са „North“ от 1994 г. с участието на Илайджа Ууд и „Американският президент“ от 1995 г. с Майкъл Дъглас и Анет Бенинг, както и филмът от 1996 г. „Ghosts of Mississippi“, с участието на с участието на Алек Болдуин, Упи Голдбърг и Джеймс Уудс, разказващ за процеса срещу Байрън Де Ла Беквит, убиеца на бореца за граждански права Медгар Евърс.

След няколко комерсиални провала режисьорът се завръща във форма с "Ритни камбаната с финес" ("The Bucket List“) от 2007 г., с участието на Джак Никълсън и Морган Фрийман. Филмът допринася за популяризирането на израза, който всъщност е заглавието на филма.

През 2015 г. излиза полуавтобиографичният „Being Charlie“, съсценарист на който е синът му Ник. Лентата разглежда болезнените отношения между млад мъж, борещ се със зависимост, и неговия баща.

Две години по-късно Райнър режисира и участва във филма от 2017 г. „Shock and Awe“, посветен на група журналисти, отразяващи инвазията на САЩ в Ирак през 2003 г.

Той също така има малки роли в сериали като „New Girl“, "Хана Монтана", „Магьосниците от Уейвърли Плейс“, „30 Rock“ и „Happyish“.

„Ако си творческа личност, се опитваш да създаваш неща, които са продължение на самия теб", споделя Райнър по време на интервю през 2020 г.

► Роб Райнър - човекът, който говореше открито

Снимка: Getty Images

Извън големия екран Райнер беше известен и със своята политическа и социална активност, като често заемаше публични позиции по теми от климатичните промени до контрола върху оръжията.

Една от каузите, зад които стои, е правата на ЛГБТИ общността. Той също така помага на хора с ниски доходи в различни квартали на Лос Анджелис. Режисьорът води кампании за ранното детско образование и здравеопазване.

Определят го като истински хуманист.

► Режисьорът, който докосна сърцата на феновете и колегите си

Смъртта на Роб Райнър предизвика вълна от емоционални реакции в шоубизнеса и сред много политици.

Кийфър Съдърланд написа: „Сърцето ми беше разбито, когато чух новината за Роб Райнър и неговата прекрасна съпруга Мишел. Роб беше един от най-милите джентълмени, с които някога съм имал удоволствието да работя. Когато бях много млад, той ми даде възможност, която промени живота ми, и завинаги ще му бъда благодарен.“

Пол Маккартни, който изигра епизодична роля в „Spinal Tap II“, нарече Райнер „жизнерадостен и обичлив човек“.

Морган Фрийман каза: „Роб беше страхотен режисьор. Човек по всички възможни начини.“

Стивън Кинг, чиито романи „Мизъри“ и „Остани до мен“ бяха превърнати в блокбъстъри за голям екран от Райнър, написа: "Прекрасен приятел, политически съюзник и брилянтен режисьор." Кралят на ужаса отбеляза факта, че Райнър е режисьор на две негови книги.

Джон Кюсак, който участва във филма на Райнър „ The Sure Thing“, написа: „Шокиран съм от смъртта на Роб Райнър – велик човек.“

Режисьорът Гилермо дел Торо написа: "Роб Райнър беше истински и добър човек и изключителен режисьор. Той беше жизнен и честен, а той и Мишел бяха крайъгълни камъни на своята общност и отдадени на изкуството си и на доброто на всички около тях. Потресаваща загуба."

Джош Гад сподели, че Райнър "се е грижеше толкова много за онези, които нямат глас. Тази загуба е опустошителна“.

Били Кристъл и съпругата му Джанис Кристъл, Албърт и Кимбърли Брукс; Мартин Шорт, Алън и Робин Цвайбел, Лари Дейвид и Ашли Ъндърууд, Марк Шайман и Лу Мирабал, Бари и Даяна Левинсън и посланик Джеймс Костос и Майкъл Смит подписаха съвместно изявление в памет на Роб и Мишел.

„Роб беше и страстен, смел гражданин, който не само се грижеше за тази страна, която обичаше, но и правеше всичко възможно, за да я направи по-добра, а с любящата си съпруга Мишел имаше перфектния партньор. Силни и решителни, Мишел и Роб Райнър посветиха голяма част от живота си за доброто на нашите съграждани. Заедно те бяха специална сила – динамични, безкористни и вдъхновяващи. Бяхме техни приятели и ще ни липсват завинаги.“

Сред актьорите, които изразиха още съболезнования бяха Илайджа Удс, Вирджиния Мадисън и много други.

Редица представители на Демократическата партия също изразиха скръбта от голямата загуба.

Президентът Барак Обама и съпругата му Мишел Обама заявиха, че са „съкрушени“ от трагичната смърт на семейство Райнър.

„Постиженията на Роб във филмите и телевизията ни дадоха едни от най-ценните ни истории на екрана“, написа президентът в X. „Но под всички истории, които той създаде, се криеше дълбока вяра в добротата на хората – и доживотен ангажимент да приложи тази вяра на практика. Заедно той и съпругата му живяха живот, в който имаха цел. Те ще бъдат запомнени с ценностите, които отстояваха, и с безброй многото хора, които вдъхновиха. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на всички, които ги обичаха.“

Конгресменката и бивш председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси написа: „Лично Роб се грижеше дълбоко за хората и демонстрираше това в гражданските си дейности – независимо дали чрез подкрепата на инициативата „Първите 5“ или чрез борбата срещу Предложение 8 в Калифорния. В гражданско отношение той беше защитник на Първата поправка и творческите права на творците. А в професионално отношение той беше емблематична фигура в киното, която ни караше да се смеем, да плачем и да мислим с филмите, които създаваше.“

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас подчерта, че смъртта на Райнър е „опустошителна загуба за нашия град и нашата страна“.

Губернаторът Гавин Нюсъм сподели, че е съкрушен от трагичната загуба на Роб и Мишел. „Роб беше великодушният гений, стоящ зад толкова много от класическите истории, които обичаме, с проекти от толкова широк спектър - от „Принцесата булка“ до „Доблестни мъже“. Неговата безгранична емпатия направи историите му вечни, учейки поколения как да виждат добротата и праведността в другите – и насърчавайки ни да мечтаем по-смело. Тази емпатия се простираше далеч отвъд филмите му. Роб беше страстен защитник на децата и гражданските права – борбата с тютюневия гигант, за равенство в брака и нуждата от ранно образование. Той направи Калифорния по-добро място чрез добрите си дела.“

„Роб ще бъде запомнен със забележителната си филмография и с изключителния си принос към човечеството", завърши Нюсъм.