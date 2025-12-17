Дни преди влизането на България в еврозоната - какви са реалните рискове за публичните финанси и ще тръгне ли инфлацията нагоре? Темата коментираха в предаването „Здравей, България” икономистите проф. Румен Гечев и Димитър Събев.

В началото професор Гечев поиска право на отговор към Factcheck , след вчерашното им гостуване в NOVA. Темата е свързана с новина, че Общият европейски съд е приел за допустима искова молба за незаконосъобразност по приемането на България в еврозоната

„Нашият екип, използвайки демократичните принципи на Европейския съюз, изпрати искова молба до Общия съд на Европа на 15 септември и на 28 ноември получи отговор от Общия съд в Люксембург. Това, което аз твърдя в моя пост във Facebook е, че е минало на първа инстанция секретариата и, както казва нашият адвокат Ченалова, първата бариера за допустимост на секретариата е преодоляна", каза Гечев.

Той продължи, че има следваща бариера. „Обявили сме, че е формиран четвърти състав на Общия съд на Европа, което ще рече за всеки разумен човек, че е даден ход на делото. Ние никога, както се твърдеше във вашето студио вчера, не сме казвали, че има решение на съда. Такова твърдение би било малоумно. Значи, формира се съдът в 14:00 часа следобед и взима решение – такова нещо няма никъде”, каза Гечев.

„Ние, като разумни хора, правим и втората стъпка задължително - това е да искаме обезпечителна заповед от съда. Тъй като знаем, че всеки съд може да заседава след месец, два, три, пет години, а ние влизаме в еврозоната на 1 януари 2026 година. Ние се възползваме от процедурната практика на съда и искаме незабавна реакция на съда – неотложна обезпечителна заповед, която да спре изпълнението на решението за влизане в еврозоната, докато съставът на съда се събере и вземе решение. Това сме казали”, каза Гечев.

„И още едно уточнение. В член 157 – производство, на страница 50 от процедурата на съда пише, че след като сега е даден ход на втората част на нашата молба, означава, че председателят на Общия съд в Люксембург във всеки момент може да спре процедурата – до 31 декември и след това. Ако заседава съдът, може да спре”, каза Гечев. „Няма никаква дезинформация, няма никакво подвеждане”, категоричен е отй.

По отношение на готовността ни за влизане в еврозоната Димитър Събев каза, че сме стигнали дотук, плащайки голяма цена, но това е много широк въпрос.

„Режимът на валутен борд отнема икономическа активност. Той я понижава. Това е колониален режим от XIX век, въведен в колониите на Британия – един ред на парична система, която насърчава метрополията за сметка на колонията. Ние бяхме в този режим в продължение на 28 години и той няма да ни даде възможност да забогатеем, да натрупаме. Ние стигнахме дотам, докъдето изобщо можем с този режим”, каза Събев.

„Има рискове, има неща, които да ни притесняват. Но предвид всичко, което се случва в България и по света, това е правилната посока", смята още той.

Според Румен Гечев страната ни е подвела европейските институции. „Нашият екип подготви детайлни доклади, в това число за инфлацията и бюджета. Тези доклади казват, че българското правителство, БНБ и НСИ подведоха ЕК, ЕЦБ и Съвета на ЕС, поради което искаме реакция на Общия съд на ЕС”, каза Гечев.

Според него страната ни влизаме в еврозоната неподготвена. „Инфлацията вече, по официални данни на НСИ, надхвърля 5%, а тя трябва да бъде до 2,7%. Тоест, вече реалният живот потвърждава, че е излъгано. Второ, бюджетният дефицит въобще не е 3% за 2025 година, а реално е над 5%. Това ще се отрази трагично, тъй като инфлацията вече надхвърля 5%”, каза Гечев.

„В икономиката и макроикономиката нещата никога не са сами по себе си. Всичко е свързано като една голяма картина”, заяви Събев.

