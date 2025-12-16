В началото на декември, във Facebook се появява „извънредна новина“, че Общият европейски съд е приел за допустима искова молба за незаконосъобразност по приемането на България в еврозоната. Разпространението на това твърдение води и до спекулации, че приемането на еврото ще бъде отложено до произнасянето на съда. Factcheck провери и опроверга твърдението.

Твърдението, че Общият европейски съд е дал ход на дело срещу Съвета на ЕС, след като е приел допустимостта на молбата, е публикувано първо в профила на бившия депутат от партия БСП Румен Гечев.

Публикацията има над 1200 харесвания и е споделена над 1700 пъти.

„Новината“, че съдът е допуснал иска, се разпространява мълниеносно сред проруски профили в социалната мрежа, както и сред противници на приемането на еврото.

Появяват се и спекулации, че „няма как“ приемането на еврото да стане на определената за това дата 1.01.2026 г. и че то няма да може да се случи докато тече делото.

Официално опровержение от Общия съд на ЕС

Съдът отговори на тези твърдения в официално прессъобщение. В него изрично се казва, че допустимостта на исковата молба не е разглеждана.

“Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата”, гласи съобщението.

Уточнява се, че исковата молба е внесена на 15 септември 2025 г. и е регистрирана в системата на Общия съд на ЕС. Подчертава се също, че завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи.

Един от юристите, подготвили исковата молба, е Румяна Ченалова – бивш съдия и бивш кандидат за депутат от „Възраждане“. В публикация тя също опровергава твърдението, че Общият съд на Европейския съюз е дал ход на дело срещу Съвета на ЕС. В поста си тя подчертава, че „решение на Съда по допустимостта все още няма“ и допълва, че жалбата не спира действието на обжалваните актове”.

