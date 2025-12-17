Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се готви да води нова „година на военни действия“ в Украйна през 2026 г.

Този коментар идва, след като руският глава Владимир Путин каза, че целите на Москва в страната „без съмнение ще бъдат постигнати“, предаде АФП.

„Днес чухме нов сигнал от Москва, че се готвят да превърнат следващата година в нова година на война“, посочи Зеленски.

По-рано тези дни стана ясно, че Русия не е готова да обави мир с Украйна около Коледа.

Редактор: Ралица Атанасова