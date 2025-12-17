Снимка: АП/БТА
Руският президент Владимир Путин по-рано каза, че целите на Москва в страната „без съмнение ще бъдат постигнати“
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се готви да води нова „година на военни действия“ в Украйна през 2026 г.
Този коментар идва, след като руският глава Владимир Путин каза, че целите на Москва в страната „без съмнение ще бъдат постигнати“, предаде АФП.
„Днес чухме нов сигнал от Москва, че се готвят да превърнат следващата година в нова година на война“, посочи Зеленски.
По-рано тези дни стана ясно, че Русия не е готова да обави мир с Украйна около Коледа.
