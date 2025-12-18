Вече една седмица Одеса е без трамваи след руски удари, повредили електропреносната мрежа.

Жители казват, че животът в града е станал по-труден и по-несигурен. Те подчертават, че мирът е необходим, но не на всяка цена.

Въпреки разговорите, Русия увеличи атаките си срещу Одеска област, което остави един милион домакинства без ток. В града и района беше обявено извънредно положение.

