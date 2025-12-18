Продължава разследването след ареста на директора на 138-о училище в София. От МВР проверяват дали в откритите в дома и кабинета му флашки със записи от 11-те камери в тоалетните на учебното заведение няма чувствителна информация, свързана с порнографско съдържание.

Любомир Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди около 1-2 месеца

Александър Евтимов е в ареста за 72 часа, след като снощи сам се отказа да обжалва първоначалното си задържане. Прокуратурата повдигна две обвинения на задържания директор – за държане на специално техническо средство за негласно събиране на информация, както и за създаване на порнографски материал с непълнолетни лица. А по-късно от просветното министерство обявиха, че Ефтимов е уволнен със заповед на директора на регионалното управление на образованието - Елеонора Лилова.

"В Интервю за NOVA" началникът на СДВР изнесе още данни около разследването. Главен комисар Любомир Николов отхвърли твърденията на вече бившия директор на 138-о училище в София, който в сряда, на влизане в съда, опита да снеме отговорността от себе си. От досъдебното производство става ясно, че е намерена фактура на името на Евтимов от месец октомври, която удостоверява закупуването на скрити камери. И още – главен комисар Любомир Николов заяви, че са в ход проверки и за дейността на обвиняемия.

"Нямаме категорични данни кой е поставил тези камери – ние извършихме разпити на фирмата, която поддържа видеонаблюдението на училището – това извън тоалетните, естествено. Те категорично заявиха, че по никакъв начин не са били ангажирани да слагат камери за видеонаблюдение в санитарните помещения", заяви Николов.

По думите му незабавно са сформирани екипи, които да извършат проверки назад във времето за дейността на Евтимов. "Включени са и инспектори от Детска педагогическа стая, които ще беседват с деца, имали достъп до въпросния човек. Така че в най-скоро време ще успокоим и ще дадем основание за размисъл на някои от родителите, които са си поверили децата на такъв човек", добави главният комисар.



Редактор: Дарина Методиева