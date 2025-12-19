В петък гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - експертът по реторика Стоянка Балова, журналистката Диана Костова и историкът Красимир Каракачанов, изразиха своите позиции по няколко въпроса.

Първата тема в предаването е за финала на консултациите при президента Румен Радев. Държавният глава заяви, че ще връчи първия мандат за съставяне на правителство в първите дни на новата година. Според него доверието в Народното събрание е изчерпано, а диалогът нарушен. Да чуем още от думите на Радев и реакцията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, след което ще коментираме в студиото.

След това гостите коментираха темата е за европейската финансова помощ за Украйна. След 15 часа преговори, Европейският съюз реши да отпусне 90 милиарда евро безлихвен заем за Украйна за следващите две години. Ако Киев получи репарации от Москва, ще се изплатят с тях; ако не – Съюзът си запазва правото да използва блокираните руски активи. У нас – помощта за Украйна раздели депутатите в последния им работен ден от годината. В крайна сметка парламентът ратифицира споразумението с Европейската инвестиционна банка за принос под формата на гаранция от 10 милиона евро във Фонда за Украйна. Да чуем част от дебата в залата.

Редактор: Ралица Атанасова